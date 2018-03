Sist uke eksploderte det rundt TV3-dokumentaren «Ari og halve kongeriket», etter at Ari Behn via sitt management og advokat ønsket å trekke dokumentaren like før premieren.

– Vi har aldri sett noe ferdig produkt verken Ari eller noen av oss andre. Slik at den angivelige godkjenningen som han skal ha rett til har aldri funnet sted. Produksjonsselskapet på TV 3 påstår det motsatte, sa Elden til God kveld Norge.

Forvirret dokumetarfilmskaper

Tilbake sitter en forvirret dokumentarfilmskaper og god venn av Ari Behn, Katharina Gellein Viken, hun stiller seg uforstående til Eldens påstander.

– Jeg skulle ønske at apparatet av folk rundt Ari Behn som ikke har vært fornøyd, valgte å håndtere dette anderledes. De kunne kommet meg i møte og funnet løsninger, sier Gellein Viken til God kveld Norge.

– Står ikke inne for programmet

Aris management anser seg ferdig med saken, men sier følgende til God Kveld Norge:

– Vi registrerer at anmeldelsene av dokumentaren har vært i samsvar med det vi hele tiden har ment. Dokumetaristens påstand om at hun ikke har blitt direkte kontaktet av oss er direkte feil.

Andre uttalelser for stå for hennes regning, men for Ari og familien har det viktigste vært å tydeliggjøre at de ikke står inne for programmet, skriver managementet til God Kveld Norge.

Aris foreldre ønsker ikke være med

I dokumentaren kommer man også tett inn på foreldrene til Ari Behn, Marianne Behn og Olav Bjørshol. Etter opptakene snudde de og ville ikke medvirke i dokumentaren allikevel.



Aris foreldre hevder i en tekstmelding til God Kveld Norge at hun ikke snakker sant, og at Viken ikke var invitert til å filme de aller såreste øyeblikkene med Ari. De sier videre at de har gitt skriftlig beskjed at de ikke ønsker å delta i dokumentaren etter å ha sett to av episodene.

Vennskap

Katharina Gellein Viken er god venn av Ari Behn og håper at de kan fortsette det gode vennskapet, til tross for den oppståtte konflikten

– Han har vært i kontakt med meg og jeg håper vi kan bevare det gode vennskapet, avslutter Gellein Viken til God Kveld Norge.