– Jeg var veldig glad på 80-tallet, smiler «Århundrets stemme»-deltaker Jannike Kruse (42).

Hun startet 80-tallet i barnehagen og avsluttet det på ungdomsskolen. Hun var med andre ord igjennom en rekke faser i løpet av perioden fra 1980 til 1989.

– Jeg husker jeg brukte mye tid på å skrive tekster ut fra det jeg hørte på kassetter. Jeg ville så gjerne kunne alle sangene, så jeg pauset og spolte helt til jeg hadde skrevet ned det jeg trodde var den riktigeteksten, forteller hun.

Ti i skuddet

For sånn var det den gangen. Man hørte på kassetter der innholdet gjerne var blitt tatt opp fra kjente musikkprogram som «Ti i skuddet».

– Jeg ble overlykkelig da jeg kjøpte et Topp-blad der teksten til «Dirty Diana» av Michael Jackson sto. Den var umulig å få med seg, og det var morsomt å se hvor mye galt jeg faktisk hadde sunget, smiler Kruse.

Lørdag er det 80-tallet som skal til pers i «Århundrets stemme», og Kruse skal synge TNT-klassikeren «10.000 Lovers». Det gleder hun seg skikkelig til.

– Det blir spennende å se om jeg kan overraske. Jeg har masse energi og vil ha det gøy på scenen. Den sangen er skikkelig 80-talls, så det tror jeg blir bra, avslutter Kruse.

Fordel med erfaring

Der Kruse hadde sine glade barndomsår i løpet av 80-årene, var Øivind «Elg» Elgenes (60) godt i gang med musikkarrièren.

– Vi slo jo igjennom i 1987 med Dance With a Stranger. Da hadde vi holdt på i noen år og gjort enormt mange jobber. Band må ha massetrening, slår den karismatiske frontfiguren fast.

Og årene som aktiv musiker tror han er en fordel mot de yngre deltakerne i «Århundrets stemme».

– Det er klart det er en fordel å ha erfaring, sier han lurt.

«Elg» har valgt låten «If You Love Somebody Set Them Free» av Sting til lørdagens program.

– Meldingen i refrenget er utrolig bra. Det er den svakes stemme som blir sterkere. Sting var den første popmusikeren som dro inn jazzmusikere i musikken sin, noe som vi ser at gjøres mye den dag i dag, forklarer «Elg».

I anledning «Århundrets stemme» sitt 80-tallsparty, har deltakerne sendt inn bilder av hvordan de selv så ut på det glade 80-tallet.

Jannike Kruse (42) skal synge «10.000 lovers» av TNT:

William Hut (44) skal synge «Time After Time» av Cyndi Lauper:

Øivind «Elg» Elgenes (60) skal synge «If You Love Somebody Set Them Free» av Sting:

Guri Schancke (56) skal synge «La Isla Bonita» av Madonna:

Frida Ånnevik (33) skal synge «You can call med Al» av Paul Simon:

Eirik Søfteland (29) skal synge «Livin' on a Prayer» av Bon Jovi:

Chris Medina (34) skal synge «Don't Dream It's Over» av Crowded House:

Marianne Sveen (36) skal synge «Licence to Kill» av Glady's Knight:

Daniel Owen (18) skal synge «Forever Young» av Alphaville. Han er født i 1999, og har dermed ikke bilder av seg selv fra 80-tallet.

Nosizwe ble førstemann ut

Det er TV-seerne som skal stemme frem en vinner av Århundrets stemme etter ti uker.

Forrige uke var Nosizwe Baqwa (35) den første deltakeren som måtte forlate programmet.

