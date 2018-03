– Vi har to små bekymringer. Det er kulden på Åråsen og at det er meldt betydelig snøfall i Tromsø, sier NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB fredag.

Den tidlige seriestarten i Eliteserien har allerede tvunget fram utsettelser. Nå kan det i ytterste konsekvens gå mot ytterligere to avlysninger i 2. serierunde.

LSK møter Sarpsborg 08 lørdag klokken 15.30, og natt til lørdag er det ifølge værprognosene til Yr meldt opp mot minus 20 grader i Lillestrøm.



Dermed blir utfordringen om undervarmen på Åråsen stadion makter å varme opp det som vil være en hard gressmatte som følge av kuldegradene.

Bodø/Glimts kamp mot Lillestrøm forrige helg måtte stoppes i over 30 minutter som følge av snøfall. En iherdig traktorsjåfør sørget for at banen ble måkt tidsnok til at den kunne startes igjen, og søndag kan det gå mot lignende scener i Tromsø.

Simo Valakaris mannskap møter Strømsgodset klokken 18, og prognosene viser jevnt snødrev hele søndagen.

Fra før er to av kampene i 2. serierunde flyttet til april. Det gjelder Sandefjord – Ranheim (spilles 11/4) og Stabæk – Start (26/4).

(©NTB)