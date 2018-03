Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Har en 6-7 år gammel Ford Focus diesel, som er i ganske god stand, har gått ca 50.000 km. Men jeg har vurdert å kjøpe ny elbil (typ Hyundai Kona/VW e-Golf eller noe). Det at jeg bor i Oslo taler vel for å gå over til elbil, men samtidig tenker jeg at det er mer økonomisk (tross alt) å beholde dieselbilen noen år til.

Eller tar jeg feil? Vil potensielle verkstedutgifter og dieselavgifter gjøre at det "lønner seg" å putte nye penger inn i elbil i år? Hører gjerne din vurdering. Mvh Aage.

Benny svarer:

Heisann. Generelt sett vil jeg si at elbil nok er det smarteste for deg som bor i Oslo. Myndighetene vil ha dieselbilene ut av byen, og har flere virkemidler for å nå målet, inkludert å gjøre det stadig dyrere for bileiere som deg.

I rene driftsutgifter er elbil det mest gunstige. Det er rimeligere å kjøre på strøm enn på diesel. Du slipper (i alle fall enn så lenge) å betale i bomringene og har også en rekke andre bruksfordeler. Slik sett er det ikke tvil om at du vil spare penger på å bytte ut Focusen med en elbil.

Så er spørsmålet om det kan være mer økonomisk å vente noen år med å gjøre det. Der er ikke svaret like klart.

Når bilen din er blitt såpass gammel, er veldig mye av verditapet tatt. I praksis vil den ikke falle mye per år framover. 50.000 er også svært lav kilometerstand. Hvis du har tatt godt vare på bilen til nå og fortsetter å gjøre det, bør det ikke være stor fare for noen betydelige påkostninger de nærmeste årene. Med andre ord: Her ligger det an til rimelig bilhold.

Kjøper du helt ny elbil, vil den sannsynligvis tape seg mer de neste årene. Når jeg sier "sannsynligvis" er det fordi det kan være vanskelig å anslå verditapet på elbiler. Så langt har de oppført seg litt naturstridig. Det har særlig å gjøre med stor etterspørsel og ikke alltid like godt tilbud. e-Golf er et eksempel. Der har det i perioder vært ganske lang ventetid, dermed presses også prisene i bruktmarkedet opp.

Men på ett punkt vil vi være der at også elbilene får et normalt verditap, kanskje er vi der ganske snart.

Nye EU-regler kan bli spikeren i kista for dieselbilene

Det var dieselforbud i Oslo én dag sist vinter. Men signaleffekten fra forbudet har vært stor. Foto: Scanpix

Sjekke markedet

En Focus med dieselmotor er nok ikke den aller mest kurante bilen i bruktmarkedet. Det vil også markedsprisen på bilen din gjenspeile. Og det er nok grunn til å forvente at akkurat det nok bare vil forsterke seg de kommende årene. Det er igjen et argument for å selge nå.

Som du skjønner: Det er ikke noen opplagte svar her. Det du for eksempel kan gjøre er å legge ut Focusen din til salg, og sjekke responsen. Får du det du synes er en god pris for den, kan det nok være lurt å selge nå.

Generelt sett er det naturligvis også hyggelig å ha helt ny bil. Det har en verdi i seg selv, noe som også bør være med i vurderingen din.

Lykke til med valget!

LES MER: Nyere dieselbil i Oslo? Løp og kjøp!

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!