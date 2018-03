Se Lundell Noer prøve seg på kunstløp i videosaken over!



«Get Rookie of the Year» er en utmerkelse til årets unge nykommer i Get-ligaen og velges blant fire nominerte spillere gjennom sesongen. Sesongens fjerde nominasjon går til den talentfulle Lillehammer-spilleren Jacob Lundel Noer.

​

– For å nå drømmene sine tenker jeg at man må være en ydmyk lagspiller og man må selvfølgelig ha det moro samtidig som man er seriøs, sier Lillehammer-løperen.



​20-åringen, som allerede har rukket å spille 63 kamper for Lillehammer sitt A-lag, er tydelig på hva som er hans styrker som ishockeyspiller.



​ – Mine beste ferdigheter på isen er teknikk, spilleforståelse og bevegelighet, sier Lundell Noer.



Lundell Noer blir den fjerde og siste nominerte til sesongens «Get Rookie of the Year». Fra før er Frisk Askers Max Krogdahl, Lillehammers Jonas Medby og Vålerengas Joachim Sommer Nielsen nominert til prisen. Juryen skal nå velge ut hvem som blir kåret til sesongens «Get Rookie of the Year». Dette vil bli annonsert i løpet av finaleserien.



​Jacob Lundell Noer mottar prisen som nominert i torsdagens semifinale mot Sparta i Kristins Hall.



​Juryens begrunnelse:

Vi gratulerer Jacob Lundell Noer med nominasjonen til «Get Rookie of the Year». Lundell Noer sin moderklubb er Ski men han flyttet for tre sesonger siden til Lillehammer for å gå på Norges Toppidrettsgymnas (NTG). Forrige sesong debuterte han på Lillehammers A-lag og ble nominert, men ikke vinner av prisen. Ettersom Jacob Lundell Noer faller inn under Get Rookie-kriteriene også i år, er han nå nominert til sluttprisen også denne sesongen. All utvikling på og utenfor hockeyrinken tilsier at Jacob er en av de unge spillene i Get-ligaen som kommer bli en støttespiller i klubb og på det norske landslaget innen kort tid. Teknikk, bevegelighet og styrken i det fysiske spillet er noe som Jacob behersker veldig bra. Det spillet som vi nylig så i OL, er et meget viktig moment i internasjonal ishockey.



​Fakta om «Get Rookie of the Year»:



«Get Rookie of the Year» er en pris fra Get som skal få frem unge talenter i norsk hockey. Gjennom sesongen nomineres i alt fire spillere og under finalespillet i NM 2018 deles hovedprisen ut. Vinneren får 10.000 kroner og plass i treningstroppen til Norges VM-landslag. I tillegg kan han donere 50.000 kroner til ønsket breddeklubb. Både nominerte spillere og sesongen hovedpris plukkes ut av en jury bestående av Petter Thoresen og Petter Salsten (Norges Ishockeyforbund), Håkan Södergren (Norsk Topphockey AS), Bjørn Erevik (TV 2) og Øyvind Husby (Get).