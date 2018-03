For tiende gang ruller Paradise Hotel over skjermen, og denne sesongen får fansen et gjensyn med flere tidligere «Paradise-legender».

Men det er én legende som ikke blir å se på tv. Grunde Myhrer takket pent nei til en ny sesong.

Drømmer om eget tv-show

– Jeg følte meg litt ferdig med Paradise, rett og slett. Jeg føler jeg har kommet meg litt videre, og har lyst til å gjøre andre ting og få nye utfordringer, sier Oslo-gutten til God kveld Norge.

For 2017 ble Grundes år. Som publikumsfavoritt i Paradise Hotel – og med en solid tredjeplass i Skal vi danse – har Grunde gjort seg bemerket.

Nå drømmer 21-åringen stort, og vil aller helst bytte ut det å være deltaker med å være selve midtpunktet.

– Drømmen er selvfølgelig å kunne hatt en eget program en dag. Det hadde vært utrolig gøy, bedyrer han.

Satser i NM

I tiden etter Skal vi danse har det vært stille fra 21-åringen. Etter at han var ferdig på parketten forflyttet han seg til bassenget.

– Det blir et vakum når du går fra å trene dans hver dag og være på tv hver lørdag, til å ikke være på tv plutselig i det hele tatt. Det er en stor overgang, forteller han.

Nå er det NM i svømming som gjelder, og Grunde har hatt god tid til å trene.

– Jeg kommer alltid tilbake til svømmingen fordi jeg føler jeg har noe uoppgjort. Jeg føler ikke at jeg har fått ut potensialet mitt, og som en konkurranse mann så må jeg bare fortsette.

Samboerspørsmål

Under semifinalen av Skal vi danse, viste Grunde frem kjæresten Vilde Bjørnsen for første gang på direktesendt tv.

På spørsmål om de to nå skal flytte sammen i kjellerleiligheten til Grundes foreldre, flirer den tidligere realitydeltakeren lurt før han svarer:

– Jeg visste det spørsmålet kom. Men jeg skal bo alene nå.