Kvartfinaletrekningen i Champions League ble foretatt fredag, og de bød på store oppgjør.

Blant annet skal Juventus møte Real Madrid, en reprise på forrige sesongs finale, mens det blir rent engelsk oppgjør mellom Liverpool og Manchester City.

Her er kampene:

Barcelona-Roma

Sevilla-Bayern

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City

Pep Guardiola drømmer om å løfte Citys første trofé i Champions League, og det helengelske oppgjøret er noe som vekker stor oppmerksomhet.

– Det blir en ordentlig rysare. Det tror jeg ikke Manchester City er godt fornøyd med. City er en av de store favorittene, men Liverpool viste i januar på Anfield at de er et av få lag i fotballen som har en oppskrift og et lag som kan slå Manchester City, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Guardiolas lag får fordel av å avslutte på hjemmebane.

– Det er en fordel å spille hjemme til slutt. Når det er sagt, så spiller City veldig likt uavhengig om det er hjemme- eller bortebane. Liverpool har en fair sjanse med en spillestil som er nær perfekt satt opp mot Guardiolas stil.

– En helengelsk kvartfinale, er det kjedelig? Eller er det bra å være sikret ett engelsk lag i semifinalen?

– Det er først og fremst kult, for det blir en vanvittig kvartfinale med de to lagene som har vist høyest toppnivå i England denne sesongen. Å nå semifinale vil være en bra prestasjon av begge, og dette blir kamper som blir høydepunktet i fotballkalenderen, sier Hangeland.

– Det går ikke an å avskrive noen

TV 2s ekspert mener det kun er Barcelona og Bayern som er klare favoritter i sine kamper, og spår åpne oppgjør i de to andre dystene. Han mener imidlertid det er vanskelig å utpeke en klar turneringsfavoritt.

– Det begynner å bli så jevnt og høyt nivå at det er vanskelig å utrope en favoritt. Det er fristende å si Manchester City eller Barcelona, men vi vet at Real Madrid har en fryktelig sterk tradisjon i Champions League. Liverpool har en spillestil som passer ekstremt godt i Europa. Det går ikke an å avskrive noen, og det er tungt å melde en favoritt nå, sier Hangeland.

Oppgjørene spilles tirsdag 3. og onsdag 4. april, med returoppgjør 10. og 11. april. Laget som står først, og som ble trukket først, spiller hjemmekamp først.