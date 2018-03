​Vi fulgte trekningen direkte i vårt livesenter!

Kvartfinaletrekningen i både Champions League og Europa League ble foretatt fredag.

Gigantoppgjørene stod i kø i Champions League, men også i sistnevnte turnering kan man glede seg til durabelige oppgjør i starten av neste måned.

Her er kampene:

RB Leipzig-Marseille

Arsenal-CSKA Moskva

Atlético Madrid-Sporting

Lazio-Red Bull Salzburg

Mange i Norge bryr seg om Arsenal, som nå etter alle solemerker ser Europa League som sin mest realisiske inngangsport til neste sesongs Champions League.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller mener Arsène Wengers menn, som slo ut AC Milan i åttedelsfinalen, har fått en god trekning denne gangen, til tross for lang reisevei.

– Det er bortimot drømmetrekning. Det ser vel sånn ut når man ser på hva de andre lagene har fått. CSKA Moskva er et sånt lag som man ofte tenker at er et «bogey-lag», men så har de ikke vist seg å være det allikevel, sier Stamsø Møller.

– Arsenal bør vinne ganske greit

Mange peker på den lange borteturen til Russland som en tøff bør å komme seg over, men TV 2s fotballekspert påpeker at den sportslige forskjellen allikevel bør være så stor at Arsenal har alle muligheter.

– Vi kan sammenligne med for eksempel Sjakhtar Donetsk i Ukraina, som også er et kaldt og vanskelig sted å komme til. Men CSKA har ofte kommet inn i Champions League, men ikke gjort så veldig mye ut av seg. Jeg tenker at Arsenal bør vinne det der ganske greit, selv om man aldri helt vet med dem, sier Stamsø Møller.

Oppgjørene spilles torsdag 5. april og torsdag 12. april. Laget som står først, og som ble trukket først, spiller hjemmekamp den første uken.

