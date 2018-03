Manchester Uniteds manager José Mourinho ønsker å styrke midtforsvaret til sommeren, og ryktes å være interessert i både Barcelonas Samuel Umtiti og Real Madrids stopperprofil Raphaël Varane.

Nå bekrefter Rafael Varane at han ble kontaktet av Mourinho med tanke på en overgang til Manchester United.

Franskmannen vil ikke si nøyaktig tidspunkt for da han ble kontaktet av United-sjefen, men opplyser at det skjedde nylig.

– Det var kontakt med Mourinho, men ikke direkte, sier han til spanske

24-åringen ble også koblet til Manchester United i fjor sommer, men den gang takket den gang nei.

– Det var selvsagt smigrende. Manchester United er en stor klubb, uttalte Varane den gang til

Ifølge Diario Gol har Manchester United fått beskjed om at Real Madrid krever 53,5 millioner euro, eller rundt 508 millioner kroner, for å gi slipp på den tidligere Lens-stjernen.

Varane ble hentet til Real Madrid for rundt 97 millioner kroner tilbake i 2011. Han har denne sesongen spilt 32 kamper totalt for Real Madrid, og notert seg for to målgivende pasninger.