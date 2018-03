«Nå, SNAPCHAT, jeg vet at dere allerede vet at dere ikke er min favoritt-app. Men jeg prøver bare å finne ut hva som er hensikten bak dette surret», skriver Rihanna (30) på sin Instagram Story.

Stjernen går hardt ut mot Snapchat etter at de i en reklame oppfordrer sine brukere til å velge mellom å enten klappe til Rihanna eller å slå knyttneven i ekskjæresten hennes, Chris Brown (28).

I 2009 ble Brown dømt til seks måneders samfunnsstraff og en prøvetid på fem år for å ha overfalt Rihanna.



Det at Snapchat nå bruker bildet i sitt spill «Would You Rather», får Barbados-kvinnen til å reagere sterkt, skriver CNN.

TORDNER: Til venstre ser du Snapchat-reklamen. Til venstre ser du Rihannas tordenmelding på Instagram Story.

Slik lyder hele meldingen hennes:

«Nå, SNAPCHAT, jeg vet at dere allerede vet at dere ikke er min favoritt-app. Men jeg prøver bare å finne ut hva som er hensikten bak dette surret. Jeg skulle gjerne kalt det uvitenhet, men jeg vet at dere ikke er så dumme. Dere har brukt penger på å utvikle noe som har til hensikt å kaste skam over alle som er ofre for kjærestevold, og spøke med det»



Beklager på det sterkeste

Snapchat legger seg langflate, og har nå fjernet annonsen for spillet. I en uttalelse fra selskapet skriver de dette:

«Annonsen er avskyelig og skulle aldri vært vist. Den strider mot våre regler. Vi beklager på det sterkeste og er så lei oss for at vi lot den slippe gjennom».

Rihanna bryr seg ikke om beklagelsen, og svarer dette:

«Dere har skuffet oss. Skam dere. Unnskyldningen betyr ingenting».

Aksjekursen stuper

Mange av Rihannas fans truer nå med å boikotte Snapchat.

Bildedelingstjenestens aksjeverdi har sunket med fire prosent etter Rihannas innlegg, og Reuters anslår tapet til å være omtrent åtte milliarder kroner.

Aksjeverdien sank også da realitystjernen Kylie Jenner (20) gikk ut og sa at hun droppet tjenesten etter deres siste oppdatering.

y'all thought kylie killed snapchat, but rihanna dragged it to the grave! RIP september 2011-march 2018 pic.twitter.com/GXGMnWe6Zx — cozy spice (@sydegee) 15. mars 2018

«Sååå er den noen andre som ikke bruker Snapchat lenger? Eller er det bare meg... uff, dette er så trist», skrev hun.

Bare 24 timer etter at meldingen ble postet, sank selskapets aksjer med 7,2 prosent. Fallet kostet Snapchat-eierne hele 1,3 milliarder dollar, altså over 10 milliarder norske kroner.