Tidlig torsdag fremmet Bjørnar Moxnes mistillitsforslag mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

I ettertid har også Sosialistisk venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) besluttet at de vil støtte forslaget.

Det samme har Miljøpartiet de grønne (MDG).

Også Senterpartiet har fredag besluttet å støtte forslaget.

– Vi ønsker primært at statsminister Erna Solberg tar ansvar, slik at det ikke går til noen mistillitsrunde på tirsdag. Justisminister er en helt spesiell rolle. Det handler om landets beredskap og å dempe hatretorikk. Jeg synes at de rundene vi har sett den siste uken gjør at vi ikke kan frede statsråd Listhaug nå, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Tirsdag skal stortinget stemme over mistillitsforslaget.

– Jeg kan ikke tro at Solberg mener hun er den det skal være opp til når krisen er total, som er jobben til en justisminister, sier Sp-lederen.

Opp til Krf

Nå gjenstår bare Krf, som også skal avgjøre hvordan de stiller seg til mistillitforslaget fredag.

Like før klokken 10 var Krfs gruppemøte ferdig.

– Vi har naturlig nok diskutert mistillitsforslaget, men jeg har ingenting å meddele på dette tidspunktet, sier Knut Arild Hariede (Krf) på vei ut av møtet.

Har dere fattet et vedtak?

– Det vil jeg ikke si noe om nå, sier Hareide.​

Noe senere fortalte parlamentarisk nestleder i Krf, Hans Fredrik Grøvan, til TV 2 at de enda ikke har fattet en beslutning.

– Nå som vi nærmer oss en konklusjon må vi vurdere alle sider av saken. Det handler om mistillit til statsråd Listhaug, men vi må ta med oss alle perspektiver i beslutningen, sier Grøvan.

Er det Listhaug har gjort alvorlig nok til å kaste Norge ut i en regjeringskrise?

– Saken er alvorlig i forhold til måten statsrådet har opptrådt på, men vi trenger litt mer tid til å gjøre disse vurderingene før vi går ut med et budskap om saken, sier han.

Dersom Krf støtter mistillitsforslaget nærmer det seg et flertall for mistillitsforslaget. Det kan potensielt kaste regjeringen ut i en regjeringskrise.

Mulig regjeringskrise

Flere sentrale kilder hos både Krf og Sp sier til TV 2 at det selvfølgelig er svært stor forskjell på å fatte et daddelvedtak slik det ble gjort torsdag og å støtte et mistillitsforslag.

Ved et mistillitsforslag risikerer man å kaste landet ut i en regjeringskrise.

– Dette er et politisk drama vi ikke har sett maken til på 18 år i Stortinget, sier TV 2s reporter på Stortinget, Kjetil Løset.

Et mistillitsforslag blir fremmet i Stortinget, og dersom det blir vedtatt innebærer det et mistillitsvotum.

Det er en uttalelse der stortingsflertallet uttrykker misnøye med regjeringen eller en statsråd, som da må gå av.

Dersom et enkelt statsråd får et mistillitsvotum mot seg, kan regjeringen velge å stille seg solidarisk med statsrådet, og gå av. Dette skjedde sist med Gerhardsen-regjeringen i 1963.

Sterk kritikk

Allerede torsdag stilte en samlet opposisjon seg bak et såkalt daddelforslag, som slår fast at Listhaug offentlig har fremsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge».

Bakgrunnen for kritikken er et innlegg på sin Facebook-side, der Listhaug skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del». Teksten var koblet til et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia, som det viste seg at justisministeren ikke hadde rett til å bruke. Den sterke kritikken kom til tross for at Listhaug gjentatte ganger torsdag unnskyldte seg i stortinget.