Tidligere denne uken la en britisk mor ut et bilde av stuen sin på småbarnsmor-nettstedet Mumsnet.

Kvinnen, som har brukernavnet «WildFeralLife», ville vite hva de andre mente om stuen – om den var rotete eller ikke.

«Mener du at stuen min er rotete?», spurte hun.

Det uskyldige spørsmålet har utløst en stor debatt på nettstedet, skriver Daily Mail.

I skrivende stund har over 500 mødre sagt sin mening om stua, hvor man kan skimte et sykt barn som sitter i en sofaene, og en sovende hund i den andre.

«Dette er stuen min. Uansett hvor mye jeg rydder, ender det alltid opp sånn som dette. For meg er det verken ryddig eller rotete. Egentlig likt som resten av huset. Av en eller annen grunn klarer jeg aldri å få til et helt prikkfritt hus. Aldri!», fortsetter kvinnen.

Får interiørtips og søppelforslag

Kvinnen får hard medfart i kommentarfeltet.

«Det er rotete, og dette kommer fra en rotete person. Få deg en kurv du kan hive alt som ligger strødd oppi», skriver en.

En annen kvinne skriver at det ser ut som om småbarnsmoren bor i en studenthybel, mens en annen spør om hunden på bildet egentlig er en død rotte eller vombat.

«Jeg hadde ikke klart å slappe av med alle de tingene over alt», skriver en kvinne, mens en annen skriver at hun reagerer på en jakke som henger på døra.



«Du bare må fjerne den jakken fra døra. Jeg får helt angst av den», skriver hun.

Flere kommer med tips til hva kvinnen burde gjøre, og kommer med forslag til hvilke møbler hun bør bytte ut.

«Jeg ble litt støtt da noen sa at det var fælt. Ja, det er rotete, men jeg ville bare høre om det var normalt rotete», skriver småbarnsmoren.

«Og moralen med dette? Aldri spør folk på nettet om deres mening. Du kommer til å drukne i dem», skriver australske Sushine Coast Daily.

NYTT FORSØK: Kvinnen la ut dette bildet etter at debatten tok fyr. Foto: Skjermdump

Prøvde med nytt bilde

Etter den enorme responsen, har kvinnen lagt ut nytt bilde av stua. Denne gangen er alt ryddet. «Bedre nå?», spør hun.

«Jeg likte det bedre før. Jeg syntes ikke at det var rotete», skriver en kvinne til det nye bildet, mens an annen skriver at det er utrivelig med et ryddig hjem:

«Jeg liker at det er ting rundt omkring når du besøker noen. Spesielt hvis de har barn».

«Denne diskusjonen får meg til å lure på om folk som har besøkt meg noen ganger drar og tenker at 'herlighet, hun er en slabbedask. Hun lever jo i et bombenedslag'», skriver en.

Mer aktiv hjerne

KJOLE TIL BESVÆR: Bildet av denne kjolen gikk i 2015 sin seiersgang på nett.

Det er ikke første gang at et uskyldig spørsmål utløser full krangel på nettet.

Hvem kan vel glemme diskusjonen om den blå/sorte eller hvite/gullfargede kjolen?

Mens nivået av ryddighet i ei stue nok er en smakssak, er fasiten på kjolespørsmålet et annet.

I 2015 hevdet nettstedet Wired å ha funnet løsningen på diskusjonen. Kjolen på bildet er, sjokkerende nok for noen, blå og svart. Årsaken til at noen ser en hvit og gullfarget kjole er sammensatt.

Når lys treffer netthinnen, sendes signaler videre til den delen av hjernen som registrerer og tolker signalene til farger.

Nevroforsker ved Universitetet i Washington, Jay Neitz har studert denne tolkningsprosessen i 30 år, men han var likevel forbløffet over uenigheten rundt bildet.

– Jeg har studert individuelle forskjeller i fargesyn i 30 år, og dette er en av de største forskjellene jeg har sett, sa han til Wired.