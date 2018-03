Zenit St. Petersburg-spilleren ødela kneet i europaligakampen mot Leipzig torsdag.



26-åringen ble skadd før det var spilt ti minutter, og Kokorin skal nå fly til Roma for videre undersøkelser, og sannsynligvis gjennomgå en operasjon.

Ifølge klubben tyder alt på at korsbåndet er ødelagt.

Det er den tredje kneskaden som rammer det russiske landslaget før VM på hjemmebane i juni. Fra før er det klart at både Viktor Vasin og Georgij Dzjikija må se mesterskapet fra sofaen som følge av kneskader.

Kokorin har spilt 48 kamper for Russland og scoret 12 mål. Hans skadefravær gjør at spissansvaret rettes mot Krasnodars Fjodor Smolov. Han er toppscorer i den russiske toppdivisjonen med 12 mål, to flere enn Kokorin.

Russland møter Saudi-Arabia, Egypt og Uruguay i gruppespillet i VM.

Kokorin var for to år siden i hardt vær i Russland etter at et videoklipp viste ham og lagkamerat Pavel Mamajev på champagnefest like etter at Russland røk ut av gruppespillet i EM.

Mamajev har ikke spilt for landslaget siden, mens Kokorin ble vraket til prøve-VM i fjor.

(©NTB)