Er du blant dem som synes en Mercedes S-klasse blir litt for vanlig, ja nesten litt folkelig?

Da har Mercedes et alternativ til, som absolutt ikke står i fare for å havne i den båsen. Vi snakker bilen med det solide navnet Mercedes-Maybach S650 Pullman.

Dette er 6,5 meter med gjennomført luksus. I kundegruppen finner vi kongelige, statsoverhoder, rikinger og de mest eksklusive limousin-selskapene. Og de får nå litt mer å glede seg over.

Analogt i taket

Mercedes har nemlig nå gitt luksusdoningen en facelift. Den har fått ny grill (som skal være inspirert av pinstripe-dresser), nye farger og diverse endringer innvendig.

Her er det eksklusivt skinn så langt øyet kan se, det være seg seter, dørsider og tak. Og mens vi er inne på taket: I kjent Maybach-stil er det et sett med gode, gammeldagse analoge instrumenter i taket, som viser temperatur, fart og tid. Slikt som er viktig for statsoverhoder på tur å følge med på.

Baksetet er rett og og slett helt ekstremt, her blir du virkelig fraktet på første klasse (de fleste eierne av denne kjører nok neppe selv).

Her er det plass til å strekke ut – omgitt av materialer fra absolutt øverste hylle.

En halv million – Euro

Men uansett hvem sjåføren er: Han eller hun kan glede seg over et solid kraftoverskudd. Motoren byr nå på hele 630 hk. Og det er vel egentlig bare på sin plass, i en såpass diger bil.

Hvis noen av kjøperne skulle finne på å lure på hva forbruket ligger på, er det offisielle tallet 1,46 liter/mil. Vi vil tro det øker kraftig hvis sjåføren jager V12-eren litt.

Prisen? Den er naturligvis tilpasset mågruppen. Vi snakker en halv million Euro, eller i underkant av fem millioner kroner. Og det er før norske avgifter!

Se bildeserie av luksusbilen øverst i saken.

Slik ser 6,5 meter luksusbil ut, nå har denne fått en liten facelift.

