To år etter at styringsrenten fra Norges Bank ble senket til rekordlave 0,5 prosent, varslet sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag at det første rentehoppet trolig kommer over sommeren.

Ifølge anslaget som Norges Bank la fram i pengepolitisk rapport vil renten på et boliglån ligge på rundt 4 prosent, mot rundt 2,5 prosent i dag.

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, har gjort utregninger som viser hvor mye mer et boliglån kan komme til å koste dersom renta stiger.

Et boliglån på tre millioner kroner kroner vil få en årlig renteøkning på 15.000 kroner dersom renta bare stiger med 0,5 prosentpoeng.

Hvis renta stiger med 1,5 prosentpoeng, vil den årlige renteøkningen være på 45.000 kroner. Etter skattefradrag for gjeldsrenter vil dette boliglånet koste 34.650 kroner mer.

– Folk bør benytte muligheten nå når man kanskje har et overskudd i lommeboka. I stedet for å bruke pengene, bør man legge om livsstilen litt. Kanskje har forbruket økt i takt med rentenedgangen, sier Reitan til TV 2.

Hvis du har boliglån og lønnskontoen er tom før den neste lønn, så tilhører du gruppen som bør kutte forbruket, ifølge forbrukerøkonomen.

– Hvis du kjenner deg igjen i det, så må du ta grep nå. Ikke gå bananas i sommerferien og kanskje få en saftig kredittkortgjeld, råder hun.

UTREGNING: Elin Reitan har regnet ut hvor mye dyrere et boliglån på 3 eller 6 millioner kan bli dersom renta stiger.

– Disse bør binde

Enkelte vil ha problemer med å takle en renteoppgang, og i disse dager er det mange som stiller seg selv spørsmål om de bør binde renta på boliglånet.

– Historisk sett har det ikke vært noe å tjene på å binde renta, men vi vet ikke hvordan ting vil utvikle seg i fremtiden, forklarer Reitan.

Hun mener likevel at enkelte bør vurdere en fastrenteavtale.

– Har du for eksempel en veldig sårbar økonomi med behov for forutsigbarhet, kan det være gode grunner til å binde. Men man bør ta med i vurderingen at det historisk sett har vært billigere med flytende rente, fortsetter hun.

– En forsikring

Hun viser til at det også er mulig å binde renta på én del av boliglånet, mens man kan beholde flytende rente på resten. Hvis man først velger å binde renta, bør man gjøre dette for lengre tid enn tre år, råder forbrukerøkonomen.

– Hvis man først skal binde, så kan det være litt lurt å binde lengre enn minste mulighet. Hvis renta skal opp, så er det kanskje naturlig å tro at den vil stige på sikt. Det skal gå ganske lang tid før styringsrenta er på 2 prosent, sier hun.

Hun forklarer at mange kvier seg å binde fordi man gjerne ikke vet hvordan livssituasjonen vil være flere år frem i tid.

– Du kan gå ut av en fastrenteavtale, men da må du eventuelt betale en overkurs på det tidspunktet du ønsker å gå ut. Det kan også være mulig å refinansiere boliglånet, selv om man har bundet renten.

– Binding av renta kan ses på som en forsikring, sier hun.

Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan. Foto: Nordea

Også fagansvarlig for Finansportalen fra Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen, mener at fastrentelån kan betraktes som en forsikring.

– De beste fastrentetilbudene med tre års bindingstid, er på samme nivå som de beste tilbudene med flytende rente i dagens marked. Ønsker man å binde renta i fem år, øker prisen med 0,5 prosent i året. Vil du binde renta over ti år, er det opptil ett prosentpoeng i forskjell mellom fastrente og flytende rente i dag, sier Realfsen til NRK.

Flyttet fram

I forkant av torsdagens rentemøte mente flere økonomer og analytikere at Norges Bank ville åpne for en tidligere renteheving enn det som ble anslått i forrige pengepolitiske rapport.

I praksis er den mest sannsynlige første renteoppgangen flyttet fra rundt årsskiftet til september.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sa Olsen da han kunngjorde at styringsrenten foreløpig holdes uendret på 0,5 prosent torsdag.