Sofie Frost (27) fra Ski er skuespiller og regjerende Norgesmester i slampoesi.

Dikt til moren

I fredagens Norske talenter-sending leser hun opp et dikt til sin syke mor som rører alle i salen og dommerne. Moren hennes satt i salen da Sofie leste opp diktet som ble svært emosjonelt.

– Slamposesi er som terapi for meg og få ut ting som ikke folk snakker så mye om. Det var derfor jeg valgte å skrive dette diktet til mamma som har leddgikt. Det er en sykdom som det ikke snakkes så mye om, sier Sofie Frost til TV 2.

Mona Berntsen ble så satt ut at hun måtte gi Sofies mamma en klem

Leddgikt

Moren til Sofie er sterkt rammet av leddgikt og til tider sengeliggende. Sofie ville hylle sin mor som lever med sykdommen. Ved å lese diktet håper hun å sette fokus på sykdommen som ingen snakker om. Det er ikke noe prestisje med leddgikt mener hun.

– Jeg sendte mamma diktet på forhånd, det var viktig for meg at hun syntes det var greit å eksponere henne. For meg så var det veldig betydningsfullt å stå der og lese opp dette diktet til henne. Jeg ble også veldig overveldet da Mona Berntsen sa at hun ikke hatt grått så mye på mange år, sier Sofie til TV 2.

Poesislam

Poesislam befinner seg i krysningspunktet mellom diktopplesning, standup og spoken word. Poesislam kommer fra Chicago, USA. I 1984 startet bygningsarbeideren og poeten Marc Smith en poesiopplesningsserie på en jazzklubb i byen. Det spesielle med opplesningene var at ikke bare teksten, men også opptredenen stod sentralt.

