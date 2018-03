«Mange voksne tror at de unge ikke er aktive på Facebook lenger. Det er feil.»

Slik starter et Facebook-innlegg fra Kripos denne uken. I innlegget advarer politiet mot Facebook-gruppen med navnet «Inviter alle du kjenner til gruppen vi skal ta grupperekord i mest folk». Gruppen har primært barn og ungdom som sine medlemmer.

– Kripos reagerer på at den generelle tonen i gruppen er veldig grov, sier Lone Charlotte Pettersen, leder av Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte til TV 2.

– Det ser ut til å være en gjennomgående måte å kommunisere og omtale hverandre på som ikke bør normaliseres. I tillegg er det en del innhold i gruppen som kan defineres som hatytringer, drapstrusler, oppfordring til vold, i tillegg til forskjellig bildebruk og -deling, Pettersen.

TV 2 omtalte for noen dager siden den aktuelle Facebook-gruppa, og trenden «roasting» som spredte seg der. Det innebærer at ungdommer legger ut bilder av seg selv og ber om å bli roastet – altså at andre medlemmer av gruppa skal kommentere noe frekt om den som la ut bildet.

– Det er mange roast-innlegg, der ungdommen spør om å bli «roasta», men også mange som ikke ber om å bli det. Det er også en del live-sendinger fra skoler, jente- og gutterom, sier Pettersen.

– Straffbare innlegg

Nå advarer Kripos om at mye av innholdet som legges ut av norske ungdommer på gruppa kan være straffbart.

– En god del av innleggene vil kunne defineres som straffbare da de på grunn av innhold, form eller karakter går inn under forskjellige straffebud i straffeloven, sier Pettersen.

De oppfordrer foreldre til å være oppmerksomme på om barna deres er medlem i slike grupper, og innholdet de eventuelt deler der.

– Det er viktig at både foreldre og barn forstår at en del av disse innleggene er straffbare og kan få store konsekvenser for dem, sier Pettersen.

– Vi har flere straffesaker i det siste der vi har veldig unge personer som har fått alvorlige straffer for bildedeling. Dette gjør at de ikke kan jobbe i helsesektor, barnehage, som lærere og mange andre begrensninger for jobb, reise og utdannelse. Dette er ikke «humor», det er straffbare ytringer, fortsetter hun.

Administrator: – Ansvar ikke hos meg

Fredrik Bjelland (19) er administrator for gruppa. Han mener at ansvaret for innholdet i gruppa ikke ligger hos ham.

– Jeg føler de som først og fremst har ansvar er de som skriver upassende ting. Det ikke kan forventes av en gruppeadministrator med en gruppe på 135.000 medlemmer skal sitte over åtte timer hver dag for å filterere og se gjennom alt. Til og med da vil det være umulig å fange opp alt, mener han.

Bjelland mener dessuten at det er opp til Facebook å ha bedre rutiner.

– Jeg synes at Facebook burde bli flinkere til å blokkere mennesker som poster grove og upassende innlegg og kommentarer, sier han.

Bjelland understreker at han sletter det han får med seg av upassende innhold.

Kontakt med Kripos

Bjelland har i etterkant av Facebook-innlegget vært i kontakt med Kripos.

– De har spurt meg om jeg kan få noen kompiser til å hjelpe meg å modere gruppen. Men jeg har svart at dette har vært en prøveperiode på en måneds tid uten moderatorer, for å se om det ville øke gruppens aktivitet. For bare to måneder siden var gruppen helt død, da vi hadde det jeg mener er for streng moderering, sier han.

– Hva er målet ditt med denne gruppa?

– Siden jeg var 13-14 år har jeg vært superinteressert i sosiale medier og har alltid likt å bygge store kanaler. Gruppen er for meg som et samlerobjekt i en stor samling av mange store kanaler jeg har, sier 19-åringen.

– Kan medvirke til straffbare handlinger

Kripos bekrefter til TV 2 at de har vært i kontakt med Bjelland.

– Kripos har vært i dialog med administratoren for gruppa, og vi ser nå at mange av de problematiske innleggene slettet. Det synes vi er bra, sier Pettersen.

De er imidlertid uenige i at en administrator for en Facebook-gruppe ikke bærer noe ansvar for innholdet som spres der.

– Vi mener at moderatorer og administratorer må være seg bevisst ansvaret de har ved å administrere grupper hvor andre har tilgang til å poste innlegg. I ytterste konsekvens kan man tolke det slik at administrator medvirker til straffbare handlinger ved å legge til rette for ulovlig aktivitet på gruppen, sier Pettersen.

Offentlig

Facebook-gruppa som Kripos advarer mot, har i skrivende stund over 135.000 medlemmer. Et så høyt antall medlemmer gjør at ytringene som publiseres der regnes som offentlige, selv om gruppen er lukket på Facebook.

Kripos råder nå foreldre til å snakke med barna sine om nettvett.

– Det er de samme lover og regler som gjelder på internett, som ellers i samfunnet. Internett er ikke et fristed, sier Pettersen.

Dersom ungdom utsettes for ubehagelige opplevelser i den aktuelle Facebook-gruppa eller andre steder, oppfordrer Kripos til å snakke med en voksen.

– Da kan man sammen bli enig om hva man skal gjøre videre, for eksempel anmelde forholdet. I tillegg kan man ta kontakt med administrator på gruppen og be om at innhold fjernes, eller at personer i gruppen utestenges på grunn av adferd eller innhold inne på gruppen, sier hun.