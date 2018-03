Xabi Alonso ble i fjor frikjent for anklagene om skatteunndragelse, men nå har en spansk domstol besluttet at saken skal gjenopptas.

Det skriver både El Confidential og Marca.

Ifølge dommeren skal tre separate spor i saken om Alonsos påståtte skattesvik undersøkes ytterligere.

Xabi Alonso fastholder i en uttalelse via sine rådgivere at han er uskyldig og støtter seg til saken der han ble frikjent.

Bakgrunn: Derfor sendte «Beckham-loven» fotballstjernene ut i alvorlig skattetrøbbel

Den forrige saken dreide seg om påstått skattesvik og mistenkelig aktivitet på Madeira. Men siden Madeira er en del av EU er det dermed ikke et såkalt «skatteparadis», og heller ikke straffbart.

Alonso avviser derfor forhandlingene i den nye saken mot ham, rapporterer Marca. Det betyr imidlertid at han erklærer seg skyldig, og dermed kan risikere åtte år i fengsel for skatteunndragelse.

Men det betyr samtidig at han vil forsøke å få nedsatt straffen til to års fengsel, som han ikke må sone. Det er en modell som tidligere kollegaer som Marcelo, Luka Modric og Javier Mascherano har valgt for å slippe flere problemer.

Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo er også tiltalt for skattesvik, men han krever å bli frikjent på alle punkter. Den saken skal opp for retten senere i år.

Anklagene mot Alonso, som nå altså er gjenopptatt, går på at han ikke skal ha betalt skatt av sine såkalte image-rettigheter i Spania. Disse inntektene skal ha blitt plassert hos firmaet Kardzali på Madeira.

Ifølge Marca registrerte firmaet Kardzali inntekter på 4,9 millioner euro mellom årene 2010 til 2012 for Alonsos imagerettigheter i Madeira fra både Real Madrid, Adidas, Movistar, Procter & Gamble, Gillette, Electronic Arts Software, Angula Aguinaga, El Corte Ingles, Emidio Tucci, Yamaha og Hugo Boss. Påtalemyndighetene undersøkes nå altså om det ble betalt skatt av disse inntektene.

Xabi Alonso har en strålende karriere å se tilbake på. Han vant VM med Spania i 2010 og EM i 2008 og 2012 med landslaget, FA-cupen og Champions League med Liverpool, La Liga og Champions League med Real Madrid, og Bundesligaen tre år på rad med Bayern München.

