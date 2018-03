Skal du ut å reise i påsken? Da bør du ta visse forholdsregler, ifølge Folkehelseinstituttet.

I løpet av året har fire personer dødd av den farlige virussykdommen rabies i Thailand. Nå slår lokale myndigheter alarm, og erklærer 22 provinser for «røde soner». Blant disse er de populære feriestedene Bangkok og Pattaya.

«Hundegalskap»

Rabies, også kalt «hundegalskap», er primært en sykdom hos dyr, men kan også smitte til mennesker. Det klassiske rabiesviruset forekommer over hele verden, og er oftest assosiert med smitte fra hund og rev.

– Rabies er farlig, og er nesten 100% dødelig, sier overlege Hans Blystad i Folkehelseinstituttet til TV 2.

Nå oppfordrer han nordmenn til å være ekstra varsomme med kontakt med dyr i utlandet, spesielt i Thailand.

– Det er absolutt en reell fare for smitte av rabiesviruset i Thailand. Vi vil minne nordmenn på å være forsiktige med kontakt med dyr på ferie, sier Blystad.

VAKSINASJON: Borgemesteren i Bangkog kritiserer rabiesbehandlingen av dyr i landet. Her blir en hund vaksinert mot virussykdommen i India. Foto: AFP PHOTO / NOAH SEELAM

Han understreker at man må oppsøke helsepersonell uansett hvilket type dyrebitt man blir utsatt for.

– Våre råd er helt klare: blir du bitt av et dyr, uansett om det er flaggermus, hund eller ape, skal du kontakte lege med det samme og få vaksine. Deretter vil behandlingen fortsette når man kommer tilbake til Norge.

Dette er rabies Rabies er primært en sykdom hos dyr, men kan også smitte til mennesker

Smitte kan skje ved bitt, klor eller slikk på slimhinne av infisert dyr.

Sykdommen har et raskt forløp. Fra å ha smerter og ubehag nær bittstedet, følger uro, voldsom hyperaktivitet og aggresjon, økt spyttsekresjon og krampeanfall. Gradvis økende pareser og koma.

Det finnes syv forskjellige serotyper av rabiesviruset. Genotype 1 er det klassiske rabiesvirus, og er spesielt assosiert med smitte fra hund og rev.

Det finnes vaksine tilgjengelig for forebyggende smitte, men også for behandling etter mulig smitte.

Første utbrudd ble beskrevet på 1200-tallet da over 30 mennesker døde i en tysk landsby etter angrep av ulver.

I 99% av meldte dødsfall av rabiessmitte har viruset kommet fra hund.

Sykdommen har alltid dødelig utgang etter symtombedut, vanligvis etter 2-7 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

Blystad forteller at over 200 nordmenn får behandling for rabies fra utlandet hvert år, men hittil har ingen blitt rapportert med sykdommen.

Bekymret for utviklingen

Borgemesteren i Bangkok, Aswin Kwanmuang, talte torsdag om hans bekymring for spredningen av det dødelige viruset. Han mener de forebyggende tiltakene i landet ikke er gode nok, og at situasjonen må overvåkes nøye.

I Thailands hovedstad finnes det over 100.000 løshunder, men kun 8000 av disse har fått den forebyggende vaksinen, ifølge Bangkok Post.

Bangkok er nå blant de 22 provinsene i landet som er i faresone for rabiessmitte, i tillegg til Chonburi hvor den kjente feriebyen Pattaya ligger.

Lokale myndigheter setter nå opp store skilt for å gjøre turister oppmerksomme på smittefaren.

Ifølge FHI har sykdommen alltid en dødelig utgang etter symtomdebut, men rabies er ikke påvist hos mennesker i Norge siden 1815.

I Sverige ble det i 2000 påvist rabies hos en kvinne som var blitt slikket av en hund i Thailand.