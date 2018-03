Dag for dag får solen mer tak og snøen begynner å tine i hjulsporene. Det er en herlig årstid vi går i møte. Vinterens klamme grep slipper litt og litt. Samtidig begynner transportbransjen å gjøre opp status.

For det er en del å rydde opp i. Over hele landet står det materiell som har fått et alt for ublidt møte med norsk vinter. Det er tid for vårrengjøring, og utenlandske transportører vil helst ha vrakgodset med seg hjem, uten norsk hjelp. Det skriver tungt.no.

Ustabil og spiss i kantene

Bildet over er fra Sortland, der politiet stanset transporten av en knust skaptralle tidligere i uken. De syns konstruksjonen var litt vel ustabil og spiss i kantene for transport på vei.

Det ble kjøreforbud i første omgang, men etter noen timers innsats, hadde transportøren fått surret alle løse deler tilstrekkelig til at ferden fikk fortsette. Skaptrallen hadde stått parkert i Sortland siden den havnet utenfor veien før jul i fjor.

Kjørte utfor i Trøndelag, fortsatt mot Oslo uten å reparere

Kjøpte vrak

Fra Målselv fikk vi samtidig bilder av en estisk bilberger, som hentet en knust trekkvogn. Bergingsbil med østeuropeiske skilter og norsk telefonnummer i fronten fikk mange til å stusse, men fyren som svarte da vi testet ut nummeret, var av den hyggelige sorten.

På gebrokkent norsk forklarte at han at han for det meste kjøpte vrak som han demonterte og solgte delene av, på ren hobbybasis. Etter mange år i transportbransjen, også på norske veier, var kontaktnettet stort, fortalte han og la til at han ikke var så veldig ofte her i landet for å hente vrak.

Akkurat det kan vi skjønne når vi sjekker litt ekstra rundt denne bilbergeren. De siste turene hit til landet har nemlig vært svært så kostbare, skal vi tro nettstedet at.no.

Denne kan ikke skylde på vinteren. Den møtte i stedet veggen i Haukelitunnelen, og på Notodden. Foto: Statens vegvesen/tungt.no

Traff fjellveggen

Ekvipasjen ble nemlig stanset av Statens vegvesen på Magnormoen i Hedmark, på vei inn til Norge igjen. Dermed røk bileieren på en kabotasjeanmeldelse, ettersom han ikke hadde hatt internasjonal last med seg inn til Norge da han hentet vraket i Nord-Norge. Trekkvognen skulle ifølge at.no fraktes til Vlantana Norge på Gardermoen.

Ulovlig kabotasje, manglende fellesskapstillatelse, bøter for overlast og slitte dekk, i tillegg til grove brudd på kjøre- og hviletid, oppsummerer bergingsbilens aktiviteter her i landet de siste ukene.

Det tredje vraket vi fikk tips om denne uken, kom fra Telemark og ligner mistenkelig på vogntoget vi omtalte etter at det traff fjellveggen i Haukelitunnelen. I en kontroll på Notodden, mente inspektørene at her var det litt for store skader og for mange skarpe kanter til at ferden fikk fortsette. Det endte med hjullås og anmeldelse av sjåføren.

