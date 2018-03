Et russisk fly som fraktet edle metaller mistet deler av lasten under avgang fra en flyplass i Sibir torsdag. Resultatet var at rullebanen var dekket av gull og sølv, skriver nyhetsbyrået AFP.

Ifølge etterforskerne hadde flyet nettopp tanket drivstoff på flyplassen i Jakutsk da lastedøren åpnet seg under avgang. Nesten 200 barrer fra Kupol-gullgruven i den avsidesliggende Chukotka-regionen ramlet ut av flyet.

Sperret av området

Byrået skriver videre at gullet ble fraktet i barrer som består av konsentrert malm.

Ifølge The Moscow Times har vitner fortalt lokale medier at de også så barrer med diamanter og platina på rullebanen, men dette er ikke bekreftet.

Etter hendelsen måtte flyet returnere til flyplassen, og politiet sperret straks av området for å hindre at lokalbefolkningen strømmet til området for å forsyne seg av den verdifulle lasten.

Det russiske innenriksdepartementet opplyser til nyhetsbyrået TASS at totalt 172 barrer er blitt funnet på rullebanen. Disse veier til sammen rundt 3,4 tonn.

– Bare en del av gullet falt ut. Totalt var det rundt ni tonn der inne, heter det i uttalelsen.

Plukket opp barrene

En talsmann for det canadiske selskapet Kinross Gold, som driver gruven, opplyser at alle barrene er plukket opp, og at alt gullet er blitt gjort rede for.

Etterforskerne sier at det er sannsynlig at lasten ikke var tilstrekkelig stabilisert før avgang, og at dette kan ha vært årsaken til at flyet mistet deler av lasten.

Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) er flyet av typen Antonov An-12, et transportfly utviklet i den det tidligere Sovjetunionen. Det er selskapet Nimbus Airlines som opererer flyningen. Flyet var på vei til den russiske industribyen Krasnojarsk.

Ingen personer ble skadd i hendelsen.