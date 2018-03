Alexis Sánchez forlot Arsenal og Emirates til fordel for Manchester United i januar etter en av årets mest omtalte overgangssagaer.

​Se hvordan Manchester United røk ut av Champions League mot Sevilla øverst!

Chileneren, som har slitt med å slå til i sine nye omgivelser på Old Trafford, avslører i et intervju med en chilensk-TV-kanal hva Wenger sa da han forlot Arsenal.

– Han likte meg veldig godt og ønsket ikke at jeg skulle forlate Arsenal. Han sa til meg at jeg var den beste spilleren på Arsenal-laget, og ønsket at jeg derfor skulle signere en ny kontrakt med dem, forteller Sánchez i TV-intervjuet, som er gjengitt i britiske The Daily Mirror.

29-åringen forklarer videre at årsaken til at han forlot Arsenal var enkel.

– Jeg ønsket å utvikle meg som spiller, fordi Manchester United er en vanskelig klubb å spille for. Ingen fra Chile har spilt her tidligere. Arsene forstod til slutt dette, og vi ble til slutt enige. Han gratulerte meg med overgangen og det er ingen problemer mellom oss, poengterer han.

Bryr seg ikke om kritikken

Sánchez har fått mye kritikk for sine prestasjoner etter overgangen til José Mourinhos Manchester United.

Blant annet beskrev den tidligere United-profilen Rio Ferdinand Sánchez som «en skygge av seg selv» etter det pinlige tapet mot Sevilla i Champions League tidligere denne uken.

Den tidligere Arsenal-stjernen hevder imidlertid at han ikke bryr seg om kritikken.

– Presset plager meg ikke, det hjelper meg. Jo mer press jeg opplever, jo bedre føler jeg meg. Jeg føler meg som en svært viktig spiller på det høyeste nivået i verden, konkluderer han.

Stolt over lønnen på Old Trafford

Lønnen til Sánchez har også fått mye kritikk. Ifølge britiske tabloider tjener playmakeren så mye som 230 millioner kroner i året på Old Trafford.

Sánchez bekrefter at han tjener godt i sin nye klubb.

– Å være den best betalte spilleren i Premier League gjør meg enda mer stolt over å være fra Chile, mener han.