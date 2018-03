Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei. Skal snart ha ny bil . Vurderer ny VW Tiguan eller to år gammel Volvo XC60, begge med firehjulsdrift. Ser jo at prisen blir noenlunde lik i innkjøp. Hva vil du anbefale meg? Tenker å ha bilen i 3-6 år.



Mvh Jan.

Benny svarer:

Heisann. Dette er et godt eksempel på forskjellen mellom å kjøpe ny og nesten ny bil. På to år er "premium-tillegget" til XC60 borte, og den koster i praksis det samme som en mer folkelig bil i samme klasse. Og da kan det naturligvis bli vanskelig å velge.

Det er også vanskelig å gi deg et helt klart råd her. Det kommer i stor grad an på hva du synes er viktigst når du skal velge bil. Men her i alle fall noen momenter:

Kjøper du Tiguan, får du en helt ny bil med fem års garanti. Det betyr at du for eksempel kan ha den i fire år, så selge den mens det fortsatt er ett år igjen av garantien. Det er også lite sannsynlig at du får noe særlig påkost i denne perioden. Med andre ord svært forutsigbart bilhold.

Ny Tiguan er også en mer moderne bil enn en brukt XC60. Volvoen har vært på markedet i flere år. Det betyr i praksis at Tiguanen sannsynligvis vil ha endel utstyr du ikke finner på XC60. Tiguan kan du også få som sjuseter, i Allspace-utgave. Smart hvis du trenger ekstra plass.

VW Tiguan har akkurat kommet i Allspace-versjon, da er den lengre og har sju seter.

Best følelse?

XC60 gir deg til gjengjeld mer premiumfølelse. Det er en mer påkostet bil i utgangspunktet. Det merkes både på interiør, støydemping og komfort. En god del verditap er også tatt, det betyr at verditapet de kommende årene vil være litt slakere.

Her har du igjen tre års nybilgaranti. Det betyr at det ikke er noe garanti igjen den dagen du skal selge. Det vil nok påvirke verdien på bilen. Det er også større risiko for at ting vil skje og at du må koste på bilen, kontra om du kjøper helt ny Tiguan.

Det var litt rasjonelle argumenter. Men så er det én ting jeg synes du absolutt bør gjøre: Det er å prøvekjøre begge bilene og finne ut hvilken av dem du liker best. Hvilken gir deg best følelse bak rattet, den beste opplevelsen? Hvilken av disse bilene har du aller mest lyst til å sette deg inn i hver gang du skal ta en kjøretur? Det synes jeg skal veie tungt. Og uansett hva du velger, tror jeg ikke du gjør noe dumt her.

Lykke til med valget mellom to fine biler!

Volvo XC60 har vært en stor suksess i det norske markedet, det er også en svært attraktiv bruktbil.

