USAs president har bestemt seg for å fjerne H.R. McMaster fra stillingen som nasjonal sikkerhetsrådgiver, skriver Washington Post.

Ifølge den amerikanske storavisen er presidenten i gang med å vurdere aktuelle kandidater til å overta jobben. Avisen viser til at de har snakket med fem personer som skal ha kjennskap til planene.

Også tv-kanalen CNN melder at Trump planlegger å bytte ut sin nasjonale sikkerhetsrådgiver før det planlagte møtet med Nord Koreas leder Kim Jong-un i mai måned.

Pressesjef i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, avviser imidlertid at Donald Trump vurderer å bytte ut rådgiveren.

– Snakket akkurat med presidenten og general H.R. McMaster. Til tross for rapportene har de et godt arbeidsforhold og det er ingen endringer i Nasjonalt sikkerhetsråd, skriver hun på mikrobloggtjenesten Twitter.

Just spoke to @POTUS and Gen. H.R. McMaster - contrary to reports they have a good working relationship and there are no changes at the NSC. — Sarah Sanders (@PressSec) March 16, 2018

– Vil bruke tid

Washington Post skriver at en talsperson for Det hvite hus har kontaktet flere erfarne tjenestemenn, og at disse ikke bestrider at Trump har tatt en avgjørelse om å fjerne rådgiveren. Ifølge avisen har stabsjef John Kelly også fortalt personalet i Det hvite hus at Trump har bestemt seg for å fjerne McMaster.

Washington Post skriver videre at Trump mener McMaster er ubøyelig og at hans breifinger tar for lang tid og virker irrelevante. Trump skal imidlertid være forberedt på å bruke tid på å fjerne rådgiveren for å forsikre seg om at den tidligere generalen ikke blir ydmyket, og for å sikre at en god etterfølger er klar til å ta over. CNN melder også at det er uklart når endringene kommer til å skje.

Tidligere amerikansk ambassadør til FN, John Bolton, og stabsjef i Nasjonalt sikkerhetsråd, John Kellogg, trekkes frem som mulige kandidater til å overta jobben.

McMaster ble nasjonal sikkerhetsrådgiver etter at mye omtalte Michael Flynn fikk sparken for rundt 13 måneder siden.

Turbulent periode

Avgjørelsen skal være en av flere endringer i staben som vurderes av presidenten. Flere erfarne tjenestemenn føler både frykt og usikkerhet mens de venter på presidentens neste grep, skal man tro avisen.

Rapportene om at Donald Trump ønsker å fjerne sin nasjonale sikkerhetsrådgiver kommer bare dager etter at utenriksminister Rex Tillerson fikk sparken.

– Det vil alltid være forandringer. Og jeg tror du vil se endringer. Jeg vil også se forskjellige ideer, sa Trump torsdag, ifølge Washington Post.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt de hyppige skiftene i staben rundt Trump. Presidentens seniorrådgiver innen økonomi, Gary Cohn, trakk seg for en uke siden. Årsaken var angivelig at Cohn var sterkt uenig i presidentens beslutning om å innføre høye tollsatser på import av stål og aluminium.