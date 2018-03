Arsenal tok seg videre til Europaligens kvartfinale med 5-1 sammenlagt mot Milan, men kampen på Emirates torsdag var mer på vippen enn 3-1-resultatet skulle tilsi.

Et par avgjørende situasjoner gikk London-lagets vei, og den klart mest kontroversielle var da Danny Welbeck gikk i bakken og fikk straffe bare få minutter etter at Milan tok ledelsen.

– Flaut og pinlig

En situasjon som fikk Jesper Mathisen til å reagere med vantro over at det ble dømt straffe.

– Det er helt utrolig at så mange dommere ikke klarer å se at dette er filming. Jeg kan i noen tilfeller forstå at dommere kan bli lurt av spillere som filmer, men at slik elendig filming skal gi straffespark når dommeren i tillegg står én meter unna er ikke til å forstå, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kampen.

– Det er flaut og pinlig fra Welbeck si side, og dette hører selvfølgelig ikke hjemme på en fotballbane. Samtidig hører heller ikke slike dommerteam hjemme på en fotballbane på dette nivået. Man må kunne stille visse krav til fotballforståelse, og at dommerne ikke klarer å se at dette er filming er like flaut som selve filmingen.

– Soleklar

Welbecks manager Arsène Wenger ville ikke kommentere spillerens teatralske oppførsel etter kampen.

– Jeg vil ikke anklage ham for å filme før jeg har sett hendelsen, sa mannen kjent for ikke å se kontroversielle hendelser.

BBC-ekspert Alan Shearer var mer rett frem:

– Ja, det var SOLEKLAR filming fra Welbeck. Dommeren ble lurt, sier Shearer.

Argument for videodømming

Mathisen mener straffesituasjonen er et prima eksempel på at videodømming trengs.

– Det er slike situasjoner som gjør at jeg ikke kan forstå at folk er mot videodømming. Her kunne Milan-benken enkelt ha utfordret denne situasjonen, dommerne kunne sett den på video, og Welbeck hadde fått gult kort istedet for straffespark.

– Ja, dette er elendig dømming, men uten hjelp av video risikerer vi jo at slike ting som dette avgjøre store finaler og kamper. I tillegg ville vi sluppet mange av disse pinlige forsøkene på filming og juks, hvis de vet at de kan bli straffet ved hjelp av video.

Han er imidlertid overrasket over at denne blir gitt, for den ekstra måldommeren har en perfekt posisjon til situasjonen.

– Jeg tviler faktisk på at dommeren som står én meter unna ser dette så mye bedre på video, enn han gjør i virkeligheten. Her kan han jo ikke stå bedre plassert.