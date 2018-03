President Donald Trumps sønn, Donald Trump Jr., giftet seg med Vanessa Trump for nesten 13 år siden.

Nå melder TMZ at Vanessa har søkt om skilsmisse fra ektemannen. Hun har ifølge rapporter søkt om en såkalt «ubestridt skilsmisse», som indikerer at paret allerede er enige om detaljene rundt skilsmissen.

Det innebærer at fordeling av eiendeler og avtaler om hvordan de skal passe på barna, ikke trenger å avgjøres gjennom en rettssak. Paret har fem barn sammen, i alderen fra tre til ti år.

Donald Trump Jr. og Vanessa Trump sammen i 2015. Grant Lamos Iv / AFP

Ifølge kilder som TMZ har snakket med, kommer ikke skilsmisse uventet. Flere medier melder at forholdet mellom de to ikke har vært rosenrødt over en lengre periode.

New York Post-eide Page Six skriver at Vanessa Trump har reagert på noen av tweetene til ektemannen, som i stor grad har handlet om å forsvare presidenten og hans politikk.

Siden Donald Trump ble president, har Donald Trump Jr. vært på mange reiser som følge av at han og broren Eric Trump har tatt over farens selskap.

Trump Jr. ble dratt inn i Russland-etterforskningen mot Trump-administrasjonen, etter at han innrømte å ha møtt en russisk advokat for å skaffe informasjon som kunne sverte Hillary Clinton.

Vanessa Trump ble nylig fraktet til sykehus etter å ha åpnet en pakke med ukjent hvitt pulver. Det hvite stoffet skal imidlertid ikke ha vært farlig.