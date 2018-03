Arsenal-Milan 3-1, 5-1 sammenlagt

Se keepertabben og dommerfeilen i Sportsnyhetene øverst.

Til tross for 2-0 å gå på fra bortemøtet vaklet Arsenal under press fra Milan flere ganger i returoppgjøret i Europaligaens åttedelsfinale.

Først fikk de dommerhjelp slik at Welbeck kunne utligne på straffe i førsteomgang. Deretter fikk de uventet støtte fra Milans keepertalent Gianluigi Donnarumma (19).

Milan hadde grep om kampen da Granit Xhaka dundret til fra langt hold etter 71 minutter.

Donnarumma hadde tilsynelatende full kontroll, og var tidlig på riktig sted, men istedet for å slå ballen bort gikk den tilbake i motsatt hjørne og i mål.

Game over

Med 2-1 stod det 4-1 sammenlagt, og langt på vei game over for italienerne.

– Wenger har både dommerne og Donnarumma med seg i kveld. Skuddet til Xhaka skal være veldig enkelt for en så god keeper, men her kaster han jo ballen i mål, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Han viser jo også klart og tydelig hva han selv synes om sin inngripen, og jeg tror nok han er enig med alle andre i at det er en kjempetabbe.

Når Milan måtte fremover utnyttet Arsenal sjansen til å kontre inn 3-1 for å feie all tvil til side. Det målet var det ingenting å si på: En lekker kontring.

– De fikk et tidlig mål, og sørget for at vi måtte jobbe for det. Vi er glad for å være videre til neste runde, sier Jack Wilshere i et intervju vist på Eurosport etter kampen.

– Milan var ikke et av lagene vi ønsket oss i denne runden, men vi viste at vi kan spille mot topplagene i Europa.

Milan-ledelse

Det begynte dårlig for Arsenal. Milan hadde hatt den største sjansen allerede da stopperkjempen Laurent Koscielny måtte gå av banen med skade tidlig.

Gjestene tok også ledelsen etter 35 minutter.

Etter en relativt rolig periode fyrte Hakan Calhanoglu løs fra langt hold, og tyrkeren prikket ballen inn i hjørnet bak David Ospina.

Det vekket vertene, som plutselig gikk mer respektløst til verks.

Feilaktig straffe

Mange vil også kalle det respektløs måten utligningen kom på. Danny Welbeck gikk i bakken etter minimal kontakt med en Milan-forsvarer, og dommerteamet på fem personer kom frem til at det var straffespark.

– Det er helt utrolig at så mange dommere ikke klarer å se at dette er filming. Jeg kan i noen tilfeller forstå at dommere kan bli lurt av spillere som filmer, men at slik elendig filming skal gi straffespark når dommeren i tillegg står én meter unna er ikke til å forstå, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Selve utføringen av straffesparket var mmed solid. Welbeck satte ballen sikkert til side for Milan-keeper Gianluigi Donnarumma.

Keepertabbe og drømmeangrep

Andreomgang var overraskende åpen. Begge lag skapte sjanser før Milan festet et grep mot midten av omgangen.

Både Patrick Cutrone og hans erstatter Nikola Kalinic fikk gode muligheter, mens André Silva ropte på straffe i duell med Hector Bellerin.

Milan måtte ha det neste målet, men istedet kom den grusomme keepertabben.

Det siste målet var det heller ingenting å si på, et mønsterangrep fra Arsenal endte opp med at Danny Welbeck satte inn sitt andre.