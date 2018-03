I fire år har Jo Nesbø jobbet med sin krimversjon av William Shakespeares Macbeth. Den nye boken er et bestillingsverk fra Nesbøs britiske forlag, Hogarth. De ville at han skulle skrive en krimroman basert på et valgfritt verk av Shakespeare.

– Til tross for at det forelå et sypnopsis skrevet av en fyr som heter William, så tok det lang tid. Det var mye research som skulle gjøres, sier Jo Nesbø til TV 2.

Ny Harry Hole-bok

Macbeth er noe av det mørkeste og mest makabre Jo Nesbø har skrevet. Nå er han i gang med nytt bokprosjekt med en ikke altfor ukjent mann mange kjenner.

– Jeg holder på å jobbe med en ny Harry Hole-roman akkurat nå. Den kommer muligens ut neste år eller året etter, sier Nesbø.

LANSERING: Forfatter Jo Nesbøs nye bok «Macbeth» ble lansert på Vippa i Oslo, torsdag 15. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Har ikke sett Snømannen

Få av suksessforfatterens bøker har blitt film, og det er kun Hodejegerne og Snømannen som har blitt filmatisert.

Det handler om at Nesbø har vært tilbakeholden med å slippe bøkene sine til filmselskapene.

– Nå har ikke jeg sett den første filmen, men jeg skal gjøre det etterhvert. Jeg skriver romaner, men hvis det er en bra regissør, noe Thomas Alfredson er. Selv om han ikke traff planke med den første filmen, kan de bruke mitt stoff til å fortelle sine historier, slik jeg gjør nå med Macbeth, avslutter Jo Nesbø til TV 2.