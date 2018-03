Det norske laget er imponert over umulige Kamil Stoch som nok en gang drev en egen idrett i hoppbakken under Raw Air-rennet i Granåsen.

– Jeg bøyer seg i støvet. Det han gjør på hoppkanten er bortimot perfekt, sier tredjemann Robert Johansson.

Men det er også en mer ukjent suksessfaktor som nå trekkes fram av de norske guttene.

– Han hopper på unormalt korte ski i forhold til resten av feltet. Og da viser det seg at det lønner seg å kappe ski, og heller være lettere, sier Johann André Forfang til TV 2.

– Tyner bevisst

Reglene i hopp er enkle. For å hindre slankepress, og usunne utøvere er reglene laget slik at jo lettere en utøver er, jo kortere må skiene være. Lange ski har tradisjonelt blitt sett på som en fordel, fordi det gir en større flyflate i lufta. Men polakkene har de siste årene kappet skiene mer enn sine konkurrenter.

Robert Johansson er derfor enig med lagkamerat Forfangs analyse.

– Nå vet ikke jeg hva de veier, men jeg vet skilengdene. Og de er kortere enn mine. Men så er jeg lang til å være hopper, sier Johansson.

Forfang sier rett ut at det er stor sjanse for at polakkene bevisst tyner seg ned ekstra i vekt for å dra nytte av det i hoppbakken.

– Tror du polakkene tyner vekta mer enn det dere gjør?

– Det kan virke sånn, egentlig. Uten at jeg vet det i det hele tatt. Men når de hopper på så kort ski er det rimelig å anta, sier Forfang

Andreas Stjernen er både lang og tung til å være skihopper.

– Det er ingen tvil om at de satser på å være lett, og heller ha korte ski. Så får vi vurderer hva vi skal gjøre med det neste år.

– Komfortabel med kroppsvekten

Men Kamil Stoch fnyser av antydningene fra sine norske rivaler.

– Nei, nei, jeg prøver bare å ha kroppsvekten min slik at jeg er i god form. Jeg må føle meg komfortabel med vekta. Jeg er som jeg er, sier Stoch til TV 2.

Han mener suksessen i årets sesong, kun er et resultat av knallhard trening.

– Jeg bruker mange måneder hver vår og sommer der jeg bygger meg og på trening. Og det er det jeg høster fruktene av nå, sier han med et smil.

Stoch hoppet bakken ned i begge omgangene fra avsats én. Det vil si at det fysisk ikke var mulig å ha lavere fart i bakken. En gunstig oppdrift gjorde at det var mulig å fly ekstremt langt.

– Var du redd for at du skulle lande på sletta?

– Nei, jeg var ikke det, faktisk. Jeg tror faktisk det kunne vært mulig å slå denne bakken med enda et par meter, ler Stoch.