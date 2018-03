Det ble langt fra noen festdag for de norske skiskytterjentene på torsdagens verdenscupsprint i Holmenkollen:

Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske jente med sin 23. plass, mens Tiril Eckhoff (fire strafferunder), Marte Olsbu (tre strafferunder) og Synnøve Solemdal (to strafferunder) alle plasserte seg langt nede på resultatlista.

– Det var en tøff dag i sporet og på standplass. Det er ikke noe gøy, sier Eckhoff etter målgang.

Får dritt

Gøy har det heller ikke vært å bli gjenstand for en del stygge meldinger gjennom vinteren, som toppet seg under OL i Pyeongchang for både Eckhoff og lagvenninnene.

– Det er dritt å få hat mot seg, men det som ikke dreper deg gjør deg sterkere, sier Eckhoff til TV 2.

– Hva er det folk skriver?

– «Nå må du legge opp», «du er ræva», «du kommer aldri til å bli god», «kan du ikke slutte», «du ødelegger skiskytingen». Bla, bla, bla. Man blir lei seg, for man vil jo ikke bli hatet, liksom.

– Driver ikke med skiskyting for dette

Eckhoff har skjult nummer, men har mottatt meldinger både på Messenger og Instagram.

– Har det hendt at du har svart noen?

– Det er kanskje én fyr jeg har svart, selv om det dårlig at jeg gir dem oppmerksomhet. Jeg skrev noe sånt som at det sårer meg.

– Svarte han på det?

– Ja, han la seg flat. Folk tenker kanskje at vi som er på TV har bedt om å få hets, og at siden vi er offentlige personer er det greit å slenge drit. Men jeg driver ikke med skiskyting for å bli slengt dritt til, sier Eckhoff, som for øvrig dro hjem fra OL med individuell bronsemedalje og sølv på mixed stafett.

Også positive meldinger

Marte Olsbu tok på sin side individuelt sølv på sprinten og sølv på mixed stafett, uten at det bremset nettrollene.

– Først og fremst må jeg si at jeg får mange positive meldinger også. Men så har jeg også opplevd det motsatte. Det er folk som er misfornøyde med hva jeg presterer. Jeg har kanskje merket mest til det i år, som er OL-sesong. Det er engasjement i det norske folk, på godt og vondt.

– Men du gjorde da et veldig bra OL?

– Jeg fikk kanskje ikke mye negativt etter sølvet på sprinten, men det var gode og dårlige løp i Sør-Korea, som ellers i sesong. Jeg prøver å bry meg minst mulig om de negative meldingene, og ta til meg det fine som folk skriver, sier Olsbu.

Skjelt ut av fremmede

Lagets yngste, Ingrid Landmark Tandrevold, skjøt på seg to strafferunder på tredje etappe av stafetten, under svært krevende vindforhold.

Etterpå ble hun skjelt ut av fremmede personer.

– Etter stafetten var jeg veldig lei meg. Det var vanskelige forhold og det ble mye bomming på min etappe. Med to runder ble jeg syndebukken, selv om vi tapte cirka det samme alle sammen, hvis man ser nærmere på det. Da fikk jeg mye vonde meldinger, faktisk.

– Hva sto det i de meldingene?

– «Det ser ikke ut som det betyr noe for deg», «du prøver ikke engang» og så videre. Når man virkelig har gjort sitt beste, setter det en støkk i en som allerede er skuffa. Man graver seg enda mer ned. Vi diskuterte det i laget, og de andre var veldig på at vi måtte unngå å se på det, og glemme det. Det var godt å være på et trygt og godt lag da, innrømmer Tandrevold.

Synnøve Solemdal sliter med å forstå hvordan det er mulig å overøse personer man ikke kjenner med så mange ukvemsord.

– Jeg har hørt en del av det Tiril har fått. Det er skikkelig jævlig at folk sitter hjemme og skriver sånne meldinger. Jeg skjønner ikke hvordan de kan leve med seg selv. Det må være noe som feiler dem oppe i hodet, sier hun.