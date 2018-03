Storhamar-Frisk Asker 6-1

Saken oppdateres med alle høydepunkter.

Etter å ha havnet under i første periode, hevet Storhamar seg i den andre og så seg aldri tilbake i første sluttspillsemifinale.

Sentral, som så mange ganger før, var mannen med gullhjelmen: Kodie Curran.

28-åringen scoret hat trick og med 17 sluttspillspoeng på fem kamper har han allerede tatt sluttspillrekorden i Storhamar for poeng fra en back.

– Han er så heit at det ryker av ham, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Det ser så lett ut når Kodie Curran spiller hockey, sa en imponert ekspert Erik Follestad.

Kanadieren scoret 3- og 4-1 før han satte kronen på verket med et soloraid i tredje periode.

– Han er briljant når han er i dette humøret, og vanskelig å håndtere for motstanderne. Så er han en risikospiller, men man får ta det gode med det onde, som med alle mennesker, sier Storhamar-trener Fredrik Söderström.

– Det var en morsom kamp, og seks mål gjør godt for selvtilliten, sa en ydmyk Curran til TV 2.

– Det er spesielt og en ære å ha satt rekord, og jeg er takknemlig for å få spille her i Storhamar. Lagkameratene mine har også en stor del av æren for poengene.

Med seieren har Storhamar fått en god start på sluttspillet.

– De viser at de er ligaens beste lag. De herjer med Frisk, sier Follestad.

Fredag kl. 18.50 på TV 2 Sportskanalen og tv2sumo.no: Sparta-Lillehammer.

Heldig ledelse

Vinny Saponari ga Frisk Asker ledelsen 1-0 før to minutter var spilt, om enn noe heldig.

– Det var to situasjoner i forkant der Frisk-spillere burde blitt utvist, konkluderte TV 2s hockey-ekspert Erik Follestad.

Målet ble stående og gjestene holdt ledelse gjennom en rotete førsteperiode, der de tapte skuddstatistikken 4-7.

– Kampen bærer preg av at vi ikke har spilt på en uke. Vi kan bedre, sa Frisks Henrik Ødegaard.

Snudde kampen

Men det så ut som det var Storhamar som hadde mest å gå på. 4.34 ut i andre periode satt utligningen. Hampus Gustafsson hamret inn 1-1.

Storhamar kontrollerte kampen, satte opp tempoet og skøytet seg frem til det ene gode angrepet etter det andre.

Med en mann av isen for begge lag fikk de rommene de trengte med seks minutter igjen av perioden. Victor Svensson og Kodie Curran assisterte da Michael Zettergren satte inn 2-1.

– De herjer i egen hall i øyeblikket. Frisk Asker henger ikke med, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Det er deilig hockey, istemte Erik Follestad.

Og da var Storhamar ustoppelige. Kodie Curran satte inn 3-1 etter nok et strålende angrep før lagene tok pause for andre gang.

Lekestue

På 4-1-målet fikk han hjelp. I siste periode tok det bare et par minutter før Nicklas Dahlberg i Frisk-buret tabbet seg ut på et skudd fra nettopp Curran.

Frisk-forsvaret hang ikke med når Storhamar satt opp farten. Tomålsscoreren var igjen sentral og tredje sist på pucken, da Joachim Jensen satte inn 5-1.

– Det er lekestue for Storhamar. De spiller ut Frisk etter alle kunstens regler, konkluderte Erik Follestad.

Og det var før Kodie Curran satte sitt tredje for dagen etter et soloraid fra egen sone.

– Det var bra vi fikk et wake-up call. Andreperiode var veldig bra, og tredjeperiode da hadde vi kontroll på det, sier trener Fredrik Söderström til TV 2.

PS: Kongsvinger Knights rykket torsdag kveld ned fra Get-ligaen. Etter tapet for Ringerike kan de ikke samle nok poeng i kvalikspillet til å holde seg.