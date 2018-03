Et ukjent antall mennesker er fanget under en fotgjengerbro i Miami i Florida, etter at den plutselig kollapset over veien, melder Miami Herald.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget, men opplyser til avisen at flere mennesker har omkommet som følge av brokollapsen.

Broen ble montert på lørdag. Nødetatene jobber med å fjerne mennesker fra ulykkesstedet, i tilfellet resten av broen raser.

Se direktesending fra ulykkesstedet i videovinduet øverst.

Det meldes om at minst åtte personer er fraktet vekk fra broen med skader. Hvor mange som er fanget under broen kan ta lang tid å finne ut.

Bygningsarbeidere på stedet sier det er en ingeniørfeil som er årsaken til at broen kollapset.

Broen skulle stå ferdig i begynnelsen av 2019, og var ikke åpnet ennå. Den var ment for å binde sammen universitets-campusen Modesto A. Maidique, hvor rundt 4000 studenter bor. Campusen hører til Florida International University.

Familie og venner til de omkomne og skadde blir samlet i et klasserom, hvor de skal få informasjon om situasjonen fra politiet.

Universitetet har publisert en offentlig uttalelse etter brokollapsen:

«Kjære medlemmer av universitetet, vi er sjokkerte og lei oss for den tragiske hendelsen ved FIU-Sweetwater fotgjenger-bro. På dette tidspunktet jobber vi med redningsarbeid og å samle informasjon. Vi jobber tett med myndighetene og nødetatene på stedet. Vi vil oppdatere når vi vet noe».

Saken oppdateres.