En samlet opposisjon stilte seg bak det såkalte daddelforslaget, som ble vedtatt torsdag kveld. Det slår fast at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Etter at innpiskerne fra de ulike partiene hadde sørget for riktig styrkeforhold i salen, stemte 53 representanter for forslaget, mens 47 stemte mot.

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug offentlig har fremsatt uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»​

Kritikken kommer til tross for at Listhaug gjentatte ganger ba om unnskyldning for Facebook-innlegget under debatten i Stortinget torsdag.

Bakgrunnen for kritikken er et innlegg på sin Facebook-side, der Listhaug skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del». Teksten var koblet til et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia, som det viste seg at justisministeren ikke hadde rett til å bruke.

Tirsdag neste uke behandles også et mistillitsforslag mot Listhaug, framsatt av Rødt. Arbeiderpartiet og SV vil støtte forslaget.

Ap uttrykker mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp), men lite tyder på at KrF vil gjøre det samme. Dermed blir hun trolig sittende som statsråd.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Ap tar Listhaugs beklagelser i stortingssalen torsdag til etterretning, men fastholder at partiet likevel vil stemme for Rødts mistillitsforslag når det kommer til behandling førstkommende tirsdag.

– Hun har i seks dager holdt fast ved at Ap er mer opptatt av rettssikkerheten til terrorister enn rikets sikkerhet, sier Støre.

Neppe støtte fra KrF

Ap-lederen informerte torsdag ettermiddag de andre opposisjonspartiene om beslutningen. SV-leder Audun Lysbakken sier partiet vil stemme sammen med Ap.

– Etter dagens opptreden av Listhaug i Stortinget mener vi det er nødvendig, sier Lysbakken.

Miljøpartiet De Grønne har kommet til samme konklusjon.

– Nå håper vi resten av opposisjonspartiene samler seg bak mistillitsforslaget. Det er trolig KrF som blir avgjørende også i denne saken. Nå må de velge hvilken side av historien de plasserer seg på, sier MDGs Per Espen Stoknes.

I likhet med Senterpartiet har ikke KrF formelt tatt stilling til spørsmålet om mistillit. Men etter det NTB har grunn til å tro vil KrF stemme nei til mistillitsforslaget.

Får kritikk

KrFs begrunnelse for å stemme nei til mistillit har delvis med utfallet av torsdagens stortingsmøte å gjøre. Der ble justisministeren nemlig møtt med den sterkeste kritikk som Stortinget kan uttrykke uten å i realiteten avsette henne ved å uttrykke mistillit.

Hele opposisjonen stilte seg bak det såkalte daddelforslaget, som ble vedtatt torsdag kveld. Det slår fast at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Før Stortinget kom så langt måtte justisministeren fire ganger opp på talerstolen for å beklage den famøse Facebook-posten om Ap og terroristers rettigheter. Det kan ha berget henne fra mistillit så vel som statsministeren fra regjeringskrise.

Dramatisk

Etter å ha blitt drevet fra skanse til skanse underveis endte den kontroversielle Frp-statsråden med å bøye nakken helt og fullstendig.

– Jeg burde ikke lagt ut dette innlegget, og jeg vil bidra til en saklig debatt i framtida. Jeg vil unnskylde kommunikasjonen i denne saken fordi den har såret personer som har opplevd den grusomme terroren 22. juli, sa hun i et innlegg mot slutten av debatten.

Helt avslutningsvis kom Listhaug også med et løfte om bot og bedring:

– Jeg vil være varsom med å legge ut sånne type utspill på min Facebook-side framover og vil bidra til en ryddig debatt.

Holdt ikke mål

Listhaugs skjerpede unnskyldning kom etter at en samlet opposisjon med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen først hadde slått fast at den opprinnelige beklagelsen ikke holdt mål.

Også Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim måtte stå skolerett og beklage uttalelser på egen Facebook-vegg.

– Jeg har beklaget at det er postet meldinger på min Facebook-vegg – av meg – som ikke var riktig. Arbeiderpartiet setter på ingen måte nasjonens sikkerhet i fare, sa Helgheim.

Hva slags kontakt det måtte ha vært underveis i stortingsmøtet mellom Statsministerens kontor og Listhaug, er ikke kjent.

Dagens Næringsliv melder imidlertid at det første forsøket på unnskyldning fra Listhaug skiller seg i ordlyd fra en tekst som ble utformet i et møte med statsminister Erna Solberg og Frp-leder og finansminister Siv Jensen onsdag kveld.

Støre mener uansett at inntrykket som etterlates, er at beklagelsene fra Listhaug ble framført under betydelig press.

– Unnskyldningen som vi burde fått forrige lørdag kom nå på slutten, men hele mellomspillet svekker kvaliteten i den, sier han.

Justisminister Listhaug var på talerstolen på Stortinget til sammen fire ganger i løpet av torsdagen, og kom med rundt åtte unnskyldninger.

(NTB/TV 2)