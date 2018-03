Tidligere lagkamerat påstår:

– Zlatans skade er «fake»

SKADET?: Det er lenge siden man har sett noe til Zlatan Ibrahimovic etter at han dro på seg en skade i desember, men var egentlig skaden så alvorlig som Manchester United påstod? Foto: Lee Smith

Tidligere Juventus-spiller Adrian Mutu mener å vite at han har informasjon om at skaden til Zlatan Ibrahimovic bare er et påfunn.