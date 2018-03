Det har vært dramatiske dager for Jönsson før avslutningen på hjemmebane. Tirsdag fikk han seg en støkk.

– Jeg hjalp til i Åre i forbindelse med verdenscupavslutningen i alpint for et par dager siden. Jeg gikk rundt i steinharde, kalde bukser i 12-14 timer. Etter hvert kjente jeg meg veldig sliten, og da jeg satt i skiheisen kjente jeg en brennende følelse i kneet. Jeg trodde først at det bare var verk på grunn av trening, sier sprinteren til Expressen.

Det var det ikke. Senere på kvelden hovnet hele foten opp. Jönsson måtte dra til sykehuset, og der fikk han konstatert en liten blodpropp på utsiden av foten.

– Det var utrolig vondt og ømt.

– Det høres jo ekstremt alvorlig ut?

– Det høres verre ut enn det er. Det skal ikke være noen fare. Det er fortsatt litt ømt, men legene har sagt at det skal gå fint. Jeg får lov til å konkurrere i Falun, opplyser 32-åringen, som altså melder seg startklar for fredagens sprint.

