Like etter klokken seks mandag morgen den 12. mars, ble en mann i begynnelsen av 30-årene skutt i en garasje på Bjørndal i Oslo. Seks timer tidligere ble det løsnet en rekke skudd på Lambertseter, uten at det kom meldinger om skadde.

Mannen som ble skutt på Bjørndal, ble etter hvert identifisert som en polsk statsborger som bodde like ved åstedet, og som jobbet i Oslo.

Han ble innlagt på sykehus med kritiske skader, og sent mandag kveld ankom hans mor og bror fra Polen. De var til stede på sykehuset da mannen tirsdag ettermiddag døde av skuddskadene.

Tilfeldig offer

Familiens bistandsadvokat, Johannes Mæland, møtte de pårørende for første gang torsdag. Han beskriver en sterkt preget familie.

– Dette er en grusom situasjon og de har det svært tøft. Dette kom som et sjokk, sier Mæland til TV 2.

Under en pressekonferanse med politiinspektør Grete Lien Metlid onsdag, kom det frem at mannen etter alt å dømme var et tilfeldig offer.

– Vi utelukker ingenting. Han kan ha kommet opp i en situasjon og på den måten blitt et tilfeldig offer, sier Metlid til TV 2 torsdag.

Under den samme pressekonferansen opplyste Metlid at en person som er siktet for drapet, meldte seg for politiet tirsdag kveld. Det skjedde via den siktedes forsvarer, Morten Furuholmen. Forsvareren har ikke ønsket å kommentere hvordan hans klient forholder seg til drapssiktelsen.

Dømt flere ganger tidligere

Torsdag kveld var den siktede fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiinspektør Metlid sier til TV 2 at politiet håper å få avhørt mannen så snart som mulig, men at politiet ikke vet om han vil forklare seg eller hvordan han eventuelt stiller seg til siktelsen.

Den siktede er en mann i begynnelsen av 30-årene. Han er domfelt en rekke ganger tidligere, men har ikke sonet lange dommer. Fra 2006 til 2016 er han blant annet straffet for å ha kjørt uten førerkort, for å ha oppbevart narkotika og for å ha hindret politiet i sitt arbeid.

Han har også ved noen anledninger oppgitt falskt navn til politiet. Fredag blir han fremstilt for varetektsfengsling, noe han ifølge politiinspektør Metlid har samtykket til.

Ny pågripelse

Seks timer før skytingen på Bjørndal, ble det altså avfyrt flere skudd på Lambertseter. Trolig var dette to grupperinger som skjøt mot hverandre, i det politiet har kalt et oppgjør i et kriminelt miljø.

Fem personer ble pågrepet etter episoden på Lambertseter. Tre av disse er varetektsfengslet, mens to ble løslatt torsdag.

Politiinspektør Metlid opplyser til TV 2 at enda en mann er pågrepet etter Lambertseter-skytingen. Han er i likhet med de fem andre siktet for brudd på våpenloven.