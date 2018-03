​Den siste måneden har 29 år gamle Steinar Wang fra Ski i Akershus vært på alles lepper. Hvorfor?

Fordi han er så god i senga at tidligere flammer ber ham ringe de nye kjærestene deres for å gi dem sexråd.

I alle fall om man skal tro Dagbladet Pluss (krever abonnement). Og dét har vekket oppsikt.

29-åringen selv syns avisa har gjort en god jobb med å gjøre intervjuet med ham til en real klikkvinner, men medgir at det har skjedd «et par ganger» at han har blitt bedt om å gi tips som kan motivere eksenes nye partnere i senga.

Ville få bedre selvbilde

«Hvordan blir man så god i senga», tenker du kanskje. For Steinar sin del er det fordi han tok et kurs i avansert seksualitet. Det var så givende at han dro enda en gang.

– Hvorfor valgte du å dra på sexkurs?

– Lang historie kort: Fra jeg var 16 år, så var jeg ikke fornøyd med meg selv i det hele tatt. Det gjorde at jeg dro på diverse seminarer og workshops før jeg til slutt ramlet over dette kurset.

Han smiler.

– Man kan si jeg var hakket mer aktiv enn de fleste i jobben med å føle meg bedre.

Bodde foran TV-en

Wang forteller at det ikke var noen spesifikke teknikker han ønsket å lære seg, men at han var overbevist om at det måtte være mer ved sex enn han selv hadde erfaring med.

– Før kurset bodde jeg foran TV-en og PC-en. Sex var ikkeeksisterende.

– Og hvordan er det nå da? spør programleder Espen Fiveland.

– Nå er det gøy, sier 29-åringen lurt.

Sex har blitt mye lettere å nyte nå. Tidligere har han kjent på presset han tror mange menn kjenner på: At mannfolk skal være født med kunnskap om både sin egen og kvinners seksualitet.

– Prestasjon har absolutt vært en del av problemet. Vi skal liksom være gode i senga fra vi er født – og forbli det resten av livet.

Var i Steinars sko

Hvem har så lært Steinar kunstene han kan i dag? Det er en som selv har vært som Steinar. Dag Eian (36) er medforfatter av boka «Sex gode grunner» og kursholder i avansert seksualitet.

Veien til å bli «sexpert» har vært lang for Eian også: En barndom med mobbing hadde ført til store selvtillitsproblemer, og etter hvert begynte han å slite kontinuerlig med å få ereksjon. Han innså at noe måtte være galt.

– Jeg husker en dag da jeg sto ved Akershus festning og så utover sjøen, og tenkte: «Dag, du er kjempedårlig i senga». Det var åpenbaringen som fikk meg til å dra på kurs, forklarer 36-åringen.

I dag samarbeider han og makkeren Lillian Rydning om å avlive sexmyter, lære bort tunge- og fingerteknikker og veien til multiorgasmer – og mye annet – foran oppmerksomme kursdeltakere.

Etter at kurset og Steinars deltakelse ble omtalt av Dagbladet, forteller Eian om en «syk etterspørsel» som han håper de vil klare å møte i større grad når de nå går over til nettbaserte kurs.

– Ikke bare «gni og pump»

Steinar opplever også mer oppmerksomhet rundt sin egen person etter intervjuet, og sier han har fått henvendelser fra menn som vil få noen gode tips – og kvinner som gjerne vil teste ut hva Steinar har, kremt, lært.

Han syns det er vanskelig å ramse opp det viktigste han sitter igjen med etter kursene, men trekker frem at han nå klarer å være mer emosjonelt til stede under samleiet:

– Nå er det ikke lenger bare «ta på puppene et par minutter, gni nedentil et par minutter, pumpe litt – ferdig!». Kvinnelig seksualitet er mye mer, og en god del av det skjer mentalt, oppsummerer han.

Det store klitoris-mysteriet

Kursholder Dag Eian tror mange har et stort forbedringspotensiale når det kommer til sex. Og han tror en drøss mennesker gjerne vil bli bedre i senga, uten å vite hvordan.

Samtidig er noen mest opptatt av egen nytelse eller prestasjon, og Eian tror mange menn syns antall sexpartnere er viktigere enn hvor bra sexpartneren har det.

– Kompisen min pleier å si at veldig mange menn liker å få seg noe kjapt, og aner ikke hvor klitoris er. Det tegner jo ikke akkurat et bilde av at det foregår mye bra sex der ute, poengterer Dag.

«Wow-forspill»

En av veiene til god sex er et godt forspill, og på kurset hans kan man lære om et «wow-forspill» for kvinner. Det innebærer minst en times forspill uten å berøre underlivet, og minst 30 minutters stimulering av underlivet uten bruk av penis.

ERTING: Vi liker å si «ikke gi henne det hun vil ha», forteller Dag Eian, som er kursholder i avansert seksualitet. Han tipser om at lange forspill vil gi god effekt på mange kvinner.

– Over en times forspill?! Når skal man få tid til sånt?, utbryter programleder Espen Fiveland.

– Ja, altså, det er jo til spesielle anledninger – som en syvretters middag. Ikke noe du skal gjøre på en onsdag kl. 20.00, sier Dag.

«Kommer hun nå?»

Bedre forspill, grunnteknikker og trøstende ord om penisstørrelse har trukket flere hundre kursdeltakere. Hvilket tips har Dag Eian til oss andre?

– Fokuser innover i kroppen under sexen. Ofte flyr tankene: «Kommer hun nå?», «holder ereksjonen min?». Kjenn på det som skjer i kroppen istedenfor.

Og etter at Steinar ble rikskjendis, har helt sikkert mange lurt på hvor ofte han får praktisert sitt nye talent:

– Jeg har et par damer i Oslo og omegn som inviterer til besøk fra tid til annen.

– Hva syns de da?

– Tilbakemeldingene er at de er fornøyde, sier 29-åringen.