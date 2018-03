Se Bjørndalens utsagn øverst i vinduet!

Henrik L'Abée-Lund tok sin første verdenscupseier torsdag ettermiddag.

Tobarnsfaren L'Abée-Lund har vært med i verdenscupsirkuset i mange år, men måtte vente i hele syv sesonger for å få sin første seier.

– Er det noen jeg unner denne seieren er det han. Han jobber knallhardt og er best av alle på sommeren, så nå er det veldig gøy at han får det til på vinteren, sa Ole Einar Bjørndalen om sin landslagskollega etter seieren.

L'Abée-Lund, som fyller 32 år senere denne måneden, har to små barn som også krever sin oppmerksomhet. Nå mener romkamerat Ole Einar Bjørndalen at det bør gjøres drastiske tiltak på hjemmebane for å opprettholde suksessen.

– Man får kastrere han nå så han ikke får enda flere, for da blir det vanskelig for han fremover, sa Bjørndalen og gliste bredt.

Hovedpersonen selv er motivert til å legge ned mer jobb også de neste sesongene:

– Noen ganger har man jo bare lyst til å være hjemme med de to små jeg har der, men det er dager som denne som gir motivasjon. Jeg har jo hatt en jevnlig dialog med samboeren min hva da jeg skal gjøre, men blir det satsing i to sesonger til frem mot VM i Anterselva der jeg trives godt.

– Ole Einar har vært forbildet mitt hele karrieren og jeg har vært så heldig å bodd på rom med han. Så jeg har lært enormt mye av han, og spesielt det å planlegge alt. Man må jo bare ta inn alt av kunnskap for det er han som er Gud i skiskytingen, sa L'Abée-Lund til NRK om sin romkamerat.