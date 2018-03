– Det er spesielt når man varmer opp fluorpulver, og når man børster bort overflødig pulver, at man kan bli utsatt for skadelig støv og damp, sier direktør Åge Skinstad i Sport-divisjonen i Swix.

Derfor er beskyttelsesmaske en absolutt nødvendighet, forklarer han. Videoen der smøreren legger fluorpulver uten maske, er nå fjernet.

– Alle instruksjonsvideoer der smøreren bør beskytte seg, har vi allerede laget nye av, så disse vil vi sørge for å bytte ut snarest, sier Skinstad.

Skinstad uttaler seg etter at TV 2 hjelper deg har gjort han oppmerksom på videoen som ligger på Swix sine egne nettsider.

– Vi mener man alltid bør bruke riktig verneutstyr som maske og hansker når man prepper ski med pulver. Men vi har nok hatt hovedfokus på å vise teknikken den gang denne instruksjonsvideoen ble laget, sier Skinstad.

Direktør for Sport-divisjonen i Swix, Åge Skinstad, mener man alltid bør beskytte seg med masker og hansker når man prepper skiene med fluor. Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg

Kan gi KOLS

Swix er Norges største produsent av skismøring, og omtrent halvparten av glidvoksen de selger inneholder fluor.

Skiskytterlegen Baard I. Freberg har gjort et forskningsstudie på skadene ved påføring av skismøring uten beskyttelse, etter at smørerne til skiskytterne på landslaget kom til ham og sa de ble syke.

– Helt akutt kan man få plager fra øyne og nese, pusteproblemer og kvalme med brekninger. Men hvis man utsetter lungene for denne irritasjonen gjentatte ganger så kan man utvikle kols, og det er en meget alvorlig sykdom, sier Freberg.

Han er bekymret for at alt for mange ivrige amatører slurver med å beskytte seg, og at det kan gi problemer på sikt fordi man vet for lite om helsefarene ved langvarig bruk av fluorprodukter.

Det er de vann- og smussavstøtende egenskapene til fluor som gjør de så populære under skiene når man vil ha god glid i løypa. Foto: Glenn Aaseby/ TV 2 hjelper deg

Blir forbudt

Det er ikke bare lungene som er utsatt når man smører skiene med fluor. Man kan få i seg fluorstoffer ved å puste inn ultrasmå partikler som går gjennom lungene og inn i blodet. Et fluorstoff som heter PFOA som har vært vanlig i skismøring, kan dermed hope seg opp i kroppen.

Forskning viser at PFOA kan gi økt kolesterol, hormonforstyrrelser og vaksineresistens, og dyreforsøk gjør at det mistenkes å blant annet være kreftfremkallende. PFOA blir nå forbudt i EU innen 2020.

Swix har allerede fjernet PFOA i de aller fleste av sine produkter. Men ekspertene mener problemet er at de har erstattet det med et annet fluorstoff som det enda er forsket lite på.

Ifølge Swix er denne skismøringen helsemessig trygg, basert på kunnskapen som finnes. Men de mener likevel man skal ta forhåndsregler.

– Det kan være effekter som ikke er avdekket og man skal uansett beskytte åndedrettsystemet mot damp og partikler og vi vil derfor fortsatt anbefale at Smørevettreglene blir fulgt, sier forskningssjef Christian Gløgård i Swix.

Han påpeker at det nye stoffet skilles relativt raskt ut av kroppen på mennesker.

Grunn til bekymring

Men det betyr ikke nødvendigvis at det er trygt, mener Folkehelseinstituttet.

Swix har erstattet det forbudte fluorstoffet PFOA i sin nye smøreserie, med et nytt fluorstoff. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg

– Fordi det nye stoffet ligner på det som blir forbudt, kan man mistenke at det har lignende egenskaper. Derfor er vi bekymret for at man bare erstatter stoffet vi vet mye om, med et vi vet lite om, sier Line Småstuen Haug fra Folkehelseinstituttet.

De to fluorstoffene deler en annen skummel egenskap som forskeren mener er svært problematisk.

Seniorforsker Line Småstuen Haug ønsker seg et gruppeforbud mot alle problematiske fluorstoffer. Foto: Glenn Aaseby/ TV2 hjelper deg.

– De er begge persistente, det vil si at de brytes svært sakte ned i naturen. Så hvis vi bare pøser på med store mengder vil det etter hvert bli veldig høye konsentrasjoner ute i miljøet vårt som vi kan bli utsatt for gjennom maten vi spiser, sier Haug.

Swix presiserer at den klassiske skivoksen som blå swix og klistersmøring ikke inneholder fluor, og at snart skal alle smøringene de selger som er fluorfrie ha et eget «Fluor-fri»-merke.