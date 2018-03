Arbeiderpartiet har bestemt seg for å stille seg bak mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Det sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Vi tar imot unnskyldningen hennes, men hun skiftet mellom å si unnskyld for at noen har blitt lei seg for det hun sa, og så sa hun unnskyld for kommunikasjonen. Hun ble også presset til å si om hun stod for innholdet, sier Støre.

– Unnskyldningen kom etter press

Det var Rødt som onsdag annonserte at de ville fremme mistillitsforslag mot justisministeren. Hvis det blir flertall for mistillitsforslaget i Stortinget, må Sylvi Listhaug gå av som statsråd.

– Tillit handler om hvorvidt du stoler på det du hører, og at inntrykket er som det skal være. Det er det ikke for oss etter det vi har hørt, og da stemmer vi for et mistillitsforslag, sier Støre.

Justisminister Listhaug var på talerstolen på Stortinget til sammen fire ganger i løpet av torsdagen, og kom med rundt åtte unnskyldninger.

– Listhaug har nå beklaget mange ganger, hva kunne hun gjort?

– Det er et helhetsinntrykk gjennom seks dager. Vi tar unnskyldningen til etterretning, men det var åpenbart at hun kom med sin unnskyldning under sterkt press. Når spørsmålet om vi har tillit til henne kommer, så er svaret nei, sier Støre.

Hareide ikke bestemt seg

Ap-lederen sier partiet sannsynligvis ville sett annerledes på saken dersom Listhaug hadde lagt seg helt flat i sitt første innlegg på Stortinget torsdag.

Politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, sier til TV 2 at det er en spesiell situasjon som har oppstått nå som Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt å stille seg bak Rødts mistillitsforslag.

– Jeg antar at SV vil være med, og det kan hende at også Senterpartiet vil stille seg bak. Hvis Knut Arild Hareide og KrF også sier ja til dette mistillitsforslaget, så har vi rett og slett en regjeringskrise. Men jeg tror ikke det kommer til å skje, for jeg tror Hareide vil bakke ut, sier Strand.

SV har gjort det klart at de vil støtte mistillitsforslaget. KrF-leder Knut Arild Hareide sier partiet torsdag har vært med på å fremme et forslag om sterk kritikk mot Listhaug, på grunn av hvordan hun har opptrådt.

– Jeg synes dagen i dag har vært med på å understreke at det har vært helt riktig. Så har det blitt fremmet et mistillitsforslag, men det har ikke stortingsgruppa til KrF tatt stilling til, sier Hareide.

Slettet etter rettighetsproblemer

KrF-lederen sier han ikke vet når partiets stortingsgruppe vil samles å diskutere mistillitsforslaget, men understreker at det ikke bør gå for lang tid. Videre vil han ikke spekulere i hva som blir partiets avgjørelse, men legger ikke skjul på at han mener Listhaug gjennom den siste uken har svekket sin posisjon som statsråd.

– Det var klasseforskjell mellom unnskyldningene til Jan Tore Sanner og Sylvi Listhaug i Stortinget i dag. Listhaug kom med mange bortforklaringer istedenfor å gjøre det som burde vært veldig enkelt, nemlig å komme med en uforbeholden unnskyldning med en gang, sier Hareide.

Oppstyret rundt Listhaug startet fredag morgen forrige uke, da justisminister Sylvi Listhaug la ut et Facebook-innlegg som har vært mye omdiskutert.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», var teksten Listhaug publiserte over et bilde av fremmedkrigere i Somalia.

Justisministeren fikk kritikk fra flere hold. Onsdag valgte Listhaug å slette innlegget, men kun fordi det viste seg at hun ikke hadde rettighetene til å bruke bildet som hørte til Facebook-posten.