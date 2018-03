Tine Clark (33) har hatt tinnitus – øresus – siden hun var liten jente.

– Allerede da jeg begynte på barneskolen avdekket hørseltester at jeg ikke kunne høre de aller høyeste tonene. Jeg ble utredet, men det skjedde ikke mer.

Da Eidsvoll-jenta var 12 år fikk hun tinnitus, øresus, i begge ører. Det er en høy pipelyd som aldri gir seg. Stress kan gjøre at den føles enda tydeligere.

– Jeg har aldri fått et klart svar på hvorfor det skjedde. Ørelegene har ment at det kan ha vært en følge av en hørselskade da jeg var yngre.

Hun sier hun skjønte at det var noe hun måtte leve med, og bestemte seg for å gjøre det beste ut av situasjonen. Hun fikk et hjelpemiddel som fungerte greit. Det var et apparat hun koblet til øret, og som sendte en annen lyd inn for å overdøve pipelyden. Også apper på telefonen med såkalt «hvit lyd» hjalp litt.

Et usynlig handikap

Tine studerte på høyskole og fikk etterhvert jobb som regnskapskonsulent. Både på jobben og sosialt var hørselproblemene en hemsko.

– Jeg kviet meg litt for å være med på ting. Det er slitsomt å bare si «hæ» og være den som alltid vil dempe musikken. Å ha et usynlig handikap kan være utfordrende.

Tine har to barn, en gutt på tre og en jente på seks. Hun satt i bilen sammen med barna da hun skjønte at det var på tide å teste hørselen på nytt.

– Jeg hørte plutselig ikke hva de sa, i kombinasjonen med lyden fra motoren. Da fryktet jeg at hørselen hadde forverret seg.

Da Tine oppsøkte ørelegen, viste testene en viss forverring og fikk hun tilbud om å prøve øreapparat.

– De sa at det ikke var alltid det virker på tinnitus, men at det var verdt et forsøk.

Hun innrømmer at hun gikk et par runder med seg selv før hun slo til.

– Jeg gjorde masse research, men så tenkte jeg bare «hvorfor ikke?» og slo til. Det var litt ventetid, men jeg var ganske spent da jeg fikk dem satt inn første gangen.

En sjokkartet opplevelse

Opplevelsen ble nærmest sjokkartet.

Dette var den første snappen Tine sendte etter at hun hadde fått apparatet. Foto: Privat.

– Det var så fantastisk! Det første som skjedde da jeg kom ut døra fra ørelegen var at det passerte en ambulanse. Det var som om den passerte inne i hodet mitt.

Hun forteller at ektemannen Morten reagerte med en gang hun satte seg inn i bilen og snakket i vei - for første gang uten å slå ned lyden på radioen. Det hadde alltid vært fast prosedyre før.

Hun forteller at de var uvant de første ukene. Plutselig hørte hun én og én lyd, ikke bare som støy. På kontoret hørte hun at folk bladde i papirer. Det var en helt ny opplevelse.

– Jeg følte meg nesten som en spion, for nå kunne jeg høre hva de som satt bak meg på toget sa. Og jeg kunne delta i samtaler i lunsjen. Hele den første måneden gikk jeg bare rundt og var lykkelig.

Høreapparatet hennes har flere funksjoner. Det kan settes på «hvit lyd» om hun er alene og vil overdøve pipelyden. Den har også en funksjon for å sperre ute bakgrunnsstøy. Og har man en iphone kan musikk streames rett i øret.

Tine er storfornøyd.

– Det merkelige er at da jeg fortalte til folk at jeg skulle begynne med øreapparat var de mest opptatt av hvor usynlige dagens utstyr er. Akkurat dét synes jeg er rart. Hvorfor i alle dager skal det være mer flaut at man hører dårlig enn at man ser dårlig? Å ha briller er jo helt normalt.

Fordommer

Hun er også oppgitt over stigmatiseringen rundt tinnitus.

– Jeg har spilt trommer, men alltid vært svært nøye med å passe på hørselen min. Men mange spør om det er på grunn av høy musikk når jeg forteller om problemene mine. Det er irriterende.

Hun understreker at hun passer svært godt på barna side og skjermer de for støy.

– De har aldri fått bruke headset og de har på hørselvern når vi er på arrangementer. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så høyt volum på konserter og kino. Det er nesten så jeg ikke orker å gå lenger.

Tine sier hun synes det er trist å høre om folk som ikke vil ha høreapparat fordi de er redd for reaksjoner.

– Det finnes et godt hjelpemiddel, som til og med er gratis, og så benytter man ikke sjansen? Det er jo ille.

Hun sier også hun har hørt om enkelte som får høreapparat, men som legger dem rett i skuffen.

– Kanskje ikke de har rette innstillinger, slik at de merker hvor fantastisk det er? For meg var det som om verden plutselig fikk ekstra farger.

Positiv utvikling

Generalsekretæren i Hørselshemmedes landsforbund (HLF) sier at de heldigvis ser en positiv utvikling når det gjelder bruk av høreapparat.

– Forskjellen til briller er at du må jobbe mer med å få høreapparatet til fungere godt for deg. Det krever litt trening og tilvenning sier Anders Hegre til TV 2.

Han sier at det nok var litt stigma før, med store, klumpete høreapparater. Kanskje man tenkte at man ble sett på som treig og litt utdatert.

– Nå er det nye tider. Flere yrkesaktive og yngre mennesker bruker høreapparat med stolthet. De blir igjen gode forbilder for andre. Det blir stadig bedre design.