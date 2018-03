Nani var alt annet enn fornøyd med å måtte fly rutefly tilbake fra Lazios bortekamp mot Cagliari i helgen.

Trolig litt gretten over at bare ble 2-2, satte portugiseren svært lite pris på å bli vekket fra luren av en nærgående supporter.

Ifølge Sky Italia måtte den tidligere United-spilleren holdes tilbake av sportsdirektør Igli Tare og seks lagkamerater etter å ha blitt provosert av supporteren.

På vei til toalettet slo Lazio-supporteren Nani på brystet og skal angivelig ha sagt: «Våkn opp, vi må være klare til Europaliga-kampen i Kiev på torsdag.»

Det tok Nani svært ille opp og sju personer måtte til for å roe basketaket. Sekvensen ble selvfølgelig filmet av medpassasjerer.

Etter flyturen, der supporteren ble holdt igjen på flyet til Lazio var kommet seg ut av flyplassen.

Da sa også den godt vante superstjernen hva han mente om rutefly.

– I Manchester United, eller andre steder jeg har vært, har det aldri skjedd at jeg har måttet reise med et flyselskap og bli utsatt for noe slikt, sier Nani ifølge Gazzetta dello Sport.

Rådet fra Nani til Lazio er altså å leie charterfly, men det spørs hvor mye de lytter til 31-åringen.

Ifølge Gazzetta ønsker ikke portugiseren å bli værende i Lazio etter at låneavtalen med Valencia går ut til sommeren. Den italienske klubben kan kjøpe ham for ni millioner euro (85 millioner kroner).

Torsdag kveld spiller Lazio borte mot Dynamo Kiev i Europaligaen. Første oppgjør i åttedelsfinalen endte med 2-2.