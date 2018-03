Se L'Abée-Lund i tårer etter seieren i vinduet over.

Martin Fourcade var storfavoritt før skiskyttersprinten i Holmenkollen torsdag ettermiddag, men et fall på sisterunde hindret franskmannen fra sin niende seier denne sesongen.

Det var derimot to nordmenn som skulle spille hovedrollene i en nervepirrende sprint.

Henrik L'Abee Lund skjøt feilfritt og gikk strålende i sporet. Nordmannen lå bare åtte tideler foran Fourcade halvannen kilometer før mål, men var hele 6,9 sekunder foran i mål.

Bak kom en jagende Johannes Thingnes Bø, som bommet på ett skudd på siste skyting, og var 1,1 sekund foran ut fra skyting. Den norske stjernen fra Stryn klarte aldri å matche langrennstiden til L'Abee lund, og var hele 6,1 sekunder bak i mål. 31-årigen fra Oslo dermed sin første verdenscupseier i karrieren på hjemmebane.

– Det er gøy. Det er uvirkelig, og jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd. Jeg tenkte at Johannes hadde kontroll, og tenkte at andreplass er bra det også. Jeg hadde vært strålende fornøyd med det, sa L'Abee-Lund til TV 2.

– Jeg gikk det jeg hadde på sisterunden, og da jeg klarte å slå Fourcade tenkte jeg at det ikke var så dårlig sisterunde. Johannes var sliten også. Det er vanskelig å beskrive. Jeg føler jeg har gått et vanlig skirenn, men så står jeg øverst, fortsatte vinneren.

Martin Fourcade var lenge med i kampen om seieren, men tapte mye den siste kilometeren og gikk inn til en tredjeplass.

– Jeg er ganske fornøyd. Mot slutten av sesongen er jeg ikke i min beste form. Jeg er skuffet fordi jeg falt. Jeg tapte mellom fem og ti sekunder. Det er en del av sporten å holde seg på beina, sa Fourcade til NRK.

– Veldig fortjent

L'Abée-Lund debuterte i verdenscupen for seks år siden, og måtte vente lenge på sin første seier. Da Thingnes Bø var det mange som trodde at seieren skulle ende på Stryn, men en meget sterk sisterunde gjorde at seieren ble igjen i Oslo.

– Han er en god skiskytter, men han er ikke så ofte på pallen. Det er klart det er overraskende, men han er en sliter som fortjener all stang-inn han kan få. Endelig var det hans tur. Helt ærlig syns jeg det var veldig kult at Henrik slo Johannes, for den seieren betyr veldig mye for ham, Tarjei Bø som endte på en skuffende 26.plass til TV 2.​

– For min del skyter jeg for dårlig, og ikke tilstede mentalt så da blir det for mange bom. Er det noen jeg unner denne seieren er det han. Han jobber knallhardt og er best av alle på sommeren, så nå er det veldig gøy at han får det til på vinteren, sa Ole Einar Bjørndalen om sin romkamerat på landslaget.

Med dobbelt norsk var det en strålende dag for hjemmepublikumet i Hollemkollen. De andre norske skuffet litt med Lars Helge Birkeland på 10.plass, Erlend Bjøntegaard på 23.plass, Tarjei Bø tre plasser bak der igjen og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen helt nede på 66.plass.