Tidligere i uken skrev TV 2 om at Ole Einar Bjørndalen seriøst vurderte å gå for Hviterussland i OL.

Det var mulig på grunn av at han er gift med det hviterussiske skiskytteresset Darja Domratsjeva.

Hun sier hviterusserne ville tatt i mot ektemannen med åpne armer.

– Det ville vært fantastisk for Hviterussland og hviterussiske skiskytter-fans. De støtter alltid Ole Einar - en stor legende i sporten. Om han ville konkurrert under hviterussisk flagg, så ville det vært fantastisk. De ville svevet på en sky, sier Domratsjeva til TV 2 etter andreplassen i Holmenkollen torsdag.

Hun har imidlertid full forståelse for ektemannens valg.

– Det var en mulighet. Han ønsket å delta veldig sterkt, og når man får en slik sjanse så må man tenke på det seriøst. Men det var selvsagt en riktig avgjørelse av Ole at han foretrekte å konkurrere under norsk flagg. Alle respekterer et slikt valg, sier Darja Domratsjeva.

De to har ett barn, Xenia, sammen, og diskuterte selvfølgelig saken sammen.

– Vi tenkte på det sammen, og vurderte alle sider. Sammen tok vi avgjørelsen om at han vil forbli norsk for alltid, sier Domratsjeva og legger til.

– Jeg tenkte på meg selv også. Om jeg var i en slik situasjon, hvordan det ville være for meg å endre land. Vi utøvere har et stort ønske om å konkurrere, men vi er også patrioter, så det er vanskelig å endre nasjonalitet.

– Anbefalte ham ikke å gjøre det

Den internasjonale skiskytterpresidenten, Anders Besseberg, var en av de Bjørndalen konfererte med når muligheten kom.

Han sier han aldri la skjul på at det var mulig for ham å skifte nasjon, og at IBU ikke hadde blokkert det, men...

– Jeg anbefalte ham om ikke å gjøre det, sier Besseberg til TV 2.

– Jeg vil ikke si at det hadde ødelagt imaget hans, men jeg kjenner ham så godt, over så lang tid, at jeg anbefalt ham ikke å gjøre det, selv om jeg forstår at det fristet. Det var veldig mange som mente at han burde vært tatt ut til OL, slikt sett ville det ikke vært det verste som hadde skjedd.

Besseberg mener Bjørndalen kunne og burde vært tatt ut til OL som reserve, men at det ikke burde være nok til nasjonsbytte.

– Jeg tror kanskje han hadde angret i etterkant om han skiftet.

Tar ikke gjenvalg

Besseberg, som har vært president i IBU siden 1992, vil for øvrig gi seg nå.

Han bekrefter at han ikke vil stille som skiskytterpresident til valget i september.

– Jeg har for lenge siden meddelt styret og den norske skiskytterpresidenten at jeg ikke tar gjenvalg, sier Besseberg til TV 2.

Besseberg ville imidlertid ikke ta gjenvalg verken i 2010 og 2014 heller, men endte opp som president likevel.

– Jeg har tatt et lite forbehold, klok av erfaring, er at hvis det ikke kommer opp en presidentkandidat som jeg skjønner at man ønsker å ha, så kan jeg stille likevel. Nå håper jeg virkelig at det kommer en god kandidat på plass.