Uenighet i etterkant av kjøp og salg av bruktbil er på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Dette har det vært et betydelig fokus på i mange år, likevel viser det seg at svært mange dropper noe så grunnleggende som en kontrakt når de kjøper eller selger bruktbil.

Hvert år omsetter nemlig privatpersoner bruktbiler for over 10 milliarder kroner, uten skriftlig kontrakt. Dette er det største innhugget i folks privatøkonomi som foregår uten sikkerhet. Nordmenn spiller russisk rulett med økonomien, advarer SpareBank 1.

Ingen skriftlige avtaler

Basert på tall fra NAF og Forbrukerrådet anslår banken at 70.000 bruktbiler omsettes mellom privatpersoner uten kontrakt, hvert år.

Endre Jo Reite er privatøkonom i Sparebank 1 SMN.

– Altfor mange utsetter seg for totalt unødvendig risiko for både økonomiske belastninger og tidkrevende konflikter. Ut fra gjennomsnittsprisen på en bruktbil, og tall på hvor mange som ikke bruker kontrakt, viser våre analyser at vi står ovenfor et marked hvor milliarder av kroner skifter hender, uten noen form for skriftlige avtaler, sier privatøkonom i SpareBank 1 SMN, Endre Jo Reite.

Banken har analysert det private bruktbilmarkedet i forbindelse med lanseringen av TUT, en heldigital løsning for trygt privat kjøp og salg av bruktbil. Analysen viser at bruktbil utgjør samfunnets største omsetning mellom privatpersoner som foregår uten kontrakt.

Broom-Benny: Bra!

– Du ville ikke kjøpt mobilabonnement uten kontrakt, ei heller leid ut leiligheten din uten kontrakt. At vi gambler med noe som er en så stor del av privatøkonomien som bil, er alarmerende, sier Reite, i en pressemelding.

Brooms bilekespert Benny Christensen hilser nyvinningen velkommen.

– Ja, jeg synes dette er både bra og viktig. Enkle og digitale løsninger som dette gir økt trygghet, forhåpentligvis blir de også brukt av de som kanskje har litt "skjemaskrekk" og som ikke liker å fylle ut kontrakter. Jeg synes det er helt uforståelig at noen faktisk kjøper og selger bil, helt uten kontrakt. Det er å sette seg selv i en potensielt svært vanskelig situasjon. Dessuten er det helt unødvendig, sier Benny.

Benny solgte bilen rekordfort – i sirup-marked

Ingen unnskyldning

Hvert år mottar Forbrukerrådet 9.000 klager som omhandler bruktbil, og en overvekt av klagene går på privatselgere. Mye tilsier dessuten at problemet er økende: Bare fra 2016 til 2017 økte antall klager med 22 prosent.

– At salg av bruktbil er på klagetoppen hos Forbrukerrådet tror vi i mange tilfeller skyldes at det ikke foreligger kontrakter og avtaler som regulerer ansvaret når bilen skifter eier. Vi vet at det er mørketall, og at det er mange som ikke klager inn sin sak inn for forbrukerinstansene. I dag finnes det digitale løsninger som gir stor trygghet med minimal innsats. Derfor er det ingen unnskyldning for å ikke bruke kontrakt, sier Reite.

TUT veileder både selger og kjøper gjennom trinnene til en trygg bilhandel. At begge bruker BankID for å identifisere seg og signere avtalen sikrer en trygg transaksjon. Det er ikke noe krav til å være kunde i banken for å kunne bruke dette.

– Selger får sikker betaling via banken, og reduserer risiko for svindel ved at man må bruke BankID. Gjennom løsningen får man også enkelt tilgang til en digital kjøpekontrakt, forteller Reite.

