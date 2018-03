NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at giftattentatet i Salisbury er en trussel mot internasjonal sikkerhet.

– Dette er uakseptabelt, og hører ikke til i en sivilisert verden, sa Stoltenberg torsdag.

Storbritannia har ikke bedt om at artikkel fem skal tas i bruk, men forsvarsalliansen har tilbudt «praktisk hjelp».

Generalsekretæren sier at han heller ikke ser det nødvendig å ta i bruk bestemmelsen i NATO-traktaten som bare er blitt brukt én gang, av USA etter 11. september 2001, melder nyhetsbyrået AP.

I en felles uttalelse går statslederne for USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia knallhardt ut, og legger skylden på Russland for giftangrepet mot eksspionen Sergej Skripal.

– Dette er første gang siden den andre verdenskrig at en militær nervegift, en type som er utviklet i Russland, er brukt aggressivt i Europa, heter det i uttalelsen.

President Donald Trump, president Emmanuel Macron og kansler Angela Merkel er ifølge kunngjøringen blitt grundig orientert av britene, og slutter seg til statsminister Theresa May i at «det er ingen annen troverdig forklaring» enn at Russland sto bak angrepet 4. mars.

Statslederne viser til at Russland ignorerte det britiske ultimatum om å fremskaffe opplysninger om angrepet med nervegift. Å bruke kjemiske våpen er et angrep på britisk suverenitet og et brudd på internasjonale regler, sier de.

Russisk toppmøte

Torsdag samlet Russlands president Vladimir Putin sikkerhetsrådet for å diskutere den dramatiske situasjonen som har oppstått mellom Storbritannia og Russland etter giftangrepet.

Presidentens talsmann Dmtrij Peskov sier ifølge russiske nyhetsbyråer at medlemmene i Russlands sikkerhetsråd uttrykte stor uro over Storbritannias «destruktive og provoserende» holdning.

​Onsdag kunngjorde statsminister Theresa May at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater og suspenderer all diplomatisk kontakt på høyere nivå med Russland.

Russland anklaget Storbritannia for å skape en hysterisk stemning etter giftangrepet i Salisbury og ber britene legge fram bevis.

– Russland har ingenting å skjule, fremholdt den russiske FN-ambassadøren under et hasteinnkalt møte i FNs sikkerhetsråd onsdag.

Under møtet rettet USA pekefingeren mot Russland.

– USA tror at Russland er ansvarlig for angrepet på to personer i Storbritannia, der det er brukt en nervegift med militær gradering, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley.

Storbritannias viseambassadør i FN, Jonathan Allen, sa at Storbritannia ikke vil la seg avfeie at det han kalte Russlands «benektelse, avledninger og trusler».