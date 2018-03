Se Sørloth treffe stolpen og få et mål feilaktig annullert i videovinduet øverst!

Alexander Sørloth er ikke med i troppen når Crystal Palace spiller bunnkamp borte mot Huddersfield lørdag ettermiddag.

Se kampen på TV 2 Sport Premium og Sumo kl. 16!

Palace-manager Roy Hodgson uttalte på pressekonferansen torsdag at han var bekymret for overskuddet til Sørloth, som har blitt kastet rett inn på laget etter overgangen fra Midtjylland i januar.

TV 2 vet at Sørloth ikke trente sammen med resten av laget torsdag. En liten skade skal være årsaken og han skal nå være høyst usikker til de kommende privatlandskampene mot Albania og Australia senere denne måneden.

Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Svein Graff, opplyste overfor TV 2 torsdag at det ikke var meldt noen forfall og at de gjør opp status mandag.​

TV 2s fotballekspert mener det ikke er noen grunn til å ta sjanser med helsen til Sørloth og forventer at trønderen er ute for landslagssjef Lars Lagerbäck.

– De første kampene har nok slitt en del på kroppen hans. Det er helt idiotisk å dra til Albania, løpe og krige og kanskje få en OK opplevelse med Norge. En debutscoring for Palace er mye viktigere, sier Simen Stamsø Møller.

Dermed kan Premier League-møtet med Liverpool på Selhurst Park lørdag 31. mars bli neste mulighet til å se Sørloth i aksjon.

– Hvis det er noe som føles litt feil, så er det helt riktig å stå over. Da får han en god pause etter en veldig heftig periode. Han sier jo selv at det har vært utrolig tøft. Han mener ikke det har vært et problem, men det er tøft med Tottenham, Manchester United og Chelsea, sier Stamsø Møller.

Ruben Loftus-Cheek og Yohan Cabaye er tilbake i full trening. Det samme er lagets stjernespiller Wilfried Zaha. Sistnevnte starter lørdag, mens to andre sitter på benken.

– Nå fikk Sørloth fortsette da Christian Benteke ble byttet ut mot Chelsea. Da er han i hvert fall ikke bak i køen i utgangspunktet. Nå kan selvfølgelig ting skje i helgen som gjør han mer eller mindre ønsket tilbake. Det er uansett helt supert for både han og laget at Zaha er tilbake. Det er nøkkelen for å beholde plassen, sier Stamsø Møller, og legger til:

– Som nordmann er det veldig viktig at Palace holder plassen, for gjør ikke laget det, kommer ikke Sørloth til å spille Premier League neste sesong, selv om han har gjort det bra i de første kampene.​

Crystal Palace ligger på 18. plass med ett poeng opp til trygg grunn.