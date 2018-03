Anik Paul (20) er fra Bergen, men studerer økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og er nå bosatt på Ringerike.

Fredag handlet han en bruktbil, en svart Mercedes C-klasse av eldre modell, for å komme seg enkelt og greit til skole og jobb. Og det var derfor han ved 13-tiden parkerte i Kongens gate i Hønefoss, rett ved lokalene til Hønefoss vaktselskap. Klokken ble 20.15 før han var ferdig på jobb, og returnerte til parkeringsplassen.

– Jeg la merke til at noe ikke stemte, fordi bilen sto så tett på brøytekanten at jeg ikke forsto hvordan jeg hadde klart å komme meg ut av den. Deretter så jeg bulken og ripene, og skjønte at noe måtte ha truffet den så hardt at den har flyttet på seg, forteller Anik Paul, til ringblad.no.

Les saken fra tirsdag her: Lokal mann fikk bilen skrapet opp

Utlover dusør

Som bildene viser er det snakk om store skader på bilen. Han kontaktet umiddelbart politiet, som opprettet sak. Onsdag ettermiddag gikk han til skrittet å anmelde forholdet.

– Det er veldig liten sjanse for å finne den skyldige, vedgår han.

– Men jeg har et håp om at enten vitner eller den som har gjort dette, melder seg. Enten til meg, avisen eller til politiet.

Samtidig utlover han en dusør på 2.000 kroner til den som kan gi tips i saken som kan føre til en oppklaring.

Oppdatering: Torsdag dobler Anik Paul dusøren, og vil belønne gode tips med inntil 4.000 kroner.

Parkeringsplassen var stappfull da han parkerte tidlig ettermiddag, men var nesten tom da han hentet bilen. Det får ham til å tro at noen må gjort observasjoner av betydning.

LES OGSÅ: Nesten halvparten betalte da gebyret ble innført: – Å droppe det er en helt enorm risiko

Dyrt for en student

Ifølge Paul var det ingen som hadde forsøkt å legge igjen kontaktinformasjon. Det gjør ham oppgitt, for det vil bety store kostnader for den unge bergenseren.

– Det er veldig kjipt for en students lommebok å ta regningen for dette, sier han.

Anik Paul (20) er student, og synes det er sure penger dersom han må betale for skadene som andre har voldt. Foto: Privat/ringblad.no.

LES OGSÅ: 60 prosent synes det er greit å stå i kø

Gjorde et funn

Men 20-åringen øyner et håp om at noen nå kan komme ham til unnsetning. Paul gjorde et funn på parkeringsplassen, som kanskje kan bidra til å løse saken.

– Jeg fant et plastdeksel som tilhører en grå Ford. Det er godt mulig at det tilhører bilføreren som var uheldig i går, sier han håpefullt.

Paul har også vært i kontakt med vaktselskapet, som kikker på overvåkningsbildene fra stedet.

Bulke og stikke av? Det kan du bare glemme med denne!

Se video: Denne parkeringen går ikke heeelt etter planen...