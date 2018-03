Se Liverpool-Watford lørdag 18.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

20 år gamle Richarlison har hatt en kometkarriere i Premier League, selv om den personlige poengfangsten har stoppet noe opp i det siste

Forut for oppgjøret med Liverpool lørdag, har brasilianeren bokført fem scoringer og fire målgivende pasninger i Premier League, men hans forrige direkte involvering i scoring kom så sent tilbake som 12. desember med en målgivende mot Crystal Palace.

Les saken fra da Richarlison herjet som verst: «Jeg har hatt en pistol rettet mot ansiktet. Da er jeg ikke redd for å møte Chelsea»

Det er imidlertid ikke det at han ikke tenker på fotball som gjør at ting har stoppet opp. Brasilianeren tenker nemlig mye på fotball. Kanskje i overkant mye.

– Når jeg er med kjæresten min, tenker jeg også på fotball. En gang spurte kjæresten min om jeg tenkte mye på henne. Da sa jeg nei. Jeg sa at jeg tenkte mer på fotball enn på henne.

– Det var vel ikke populært?

– Nei, men jeg måtte jo si sannheten, sier han til TV 2 Sporten.

Drømmer om VM-plass

Watford ligger for øyeblikket på tiendeplass i Premier League, og ligger med det an til sin beste sluttplassering i ligaen siden 9. plassen i 1987. Som den eneste spilleren som har spilt samtlige 30 seriekamper, har Richarlison bidratt stort til å få klubben vekk fra forrige sesongs nedrykksstrid. Nå er drømmen å få A-landskamper for sitt kjære Brasil.

– Jeg vil spille på landslaget. Jeg jobber for det og er veldig dedikert.

– Drømmer du om å delta i neste fotball-VM?

– Ja, selvfølgelig. Tite (Brasils landslagssjef, journ.anm.) har sagt at han følger utviklingen min. Det gir meg mer spillelyst, og til å prestere mitt aller beste. Når anledningen byr seg, skal jeg være klar, sier Richarlison.

Den offensive 20-åringen er oppvokst i Nova Venécia, en brasiliansk by med ca 80 000 innbyggere. Men selv om han kommer fra et sted med masse sol og varme, lar han seg også fascinere av det ofte utskjelte engelske klimaet.

– Det er kjempefint her når det snør, særlig når man gjør det man elsker; nemlig å spille fotball, sier han.

Møtte Neymar: – Første gang jeg traff ham, fikk jeg hakeslepp

Om Richarlison klarer å etablere seg på det brasilianske landslaget, får han spille med sitt store idol; Neymar. Da Richarlison var yngre, kopierte han alltid hårsveisen til superstjernen. Siden den gang har Richarlison fått møte Neymar flere ganger.

– Første gang jeg traff ham, fikk jeg hakeslepp. Jeg var veldig sjenert og nervøs for å snakke med ham, men jeg fikk inntrykk av ham som en ydmyk person - en som det er lett å være sammen med.

Og dersom Richarlison gjenvinner den oppsiktsvekkende starten sin på debutsesongen i Premier League, trenger det ikke gå så lang tid før han får oppfylt sin drøm om å få spille sammen med Neymar.

Forhåpentligvis passer han på å tenke litt på kjæresten sin også…

