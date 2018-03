– Vi skjønte fort at det var noe abnormt. I starten tenkte vi at pasienten kanskje ikke hadde opplyst om at han hadde fått utført en form for operasjon eller hadde en medfødt abnormitet. Men han bekreftet at han ikke hadde det, sier lege Finlay Brown til CNN.

Brown snakker om en 84 år gammel pasient fra Nord-Irland som nylig klagde over at han hadde mistet balansen.

Det skulle vise seg at mannen hadde en luftlomme i hjernen som var hele ni centimeter lang.

Funnet var såpass overraskende, at Brown og kollega Djamil Vahidassr har skrevet rapporten «The man that lost (part of) his mind», altså «Mannen som mistet (en del av) sinnet».

Rapporten ble nylig publisert i fagbladet British Medical Journal.

TOMROM: Her ser man luftrommet fra siden. Foto: British Medical Journal

Det var pensjonistens lege som hadde henvist ham til sykehuset etter at 84-åringen fortalte at han flere ganger hadde falt og at han i tre dager hadde vært svak i venstre arm og ben.

Mannens allmenntilstand var elles bra, og han hadde ikke problemer med verken synet eller taleevnen.

Svulst var synderen

Legene på sykehuset bestemte seg for å MR- og CT-scanne mannens hjerne for å se etter tegn på blødning eller hjerneskade forårsaket av for eksempel blokkerte blodåret, men i stedet fant de en stor luftlomme i høyre frontallapp.

MR-scanningen viste også at mannen hadde en godartet svulst i bihulene.

Svulsten var på god vei gjennom kraniet - noe som fikk luft til å lekke inn i hodeskallen.

Brown mener at trykket fra luftlommen kan ha forårsaket et lite slag i mannens frontallapp, og at dette igjen har ført til en svakhet i hans venstre side.

Mannen fikk tilbud om kirurgisk behandling, men på grunn av alderen sin og andre helsemessige faktorer, takket han nei.

Han valgte i stedet å starte på en medisinsk behandling for å forebygge flere slag.

Unikt tilfelle

De 84-åringen ble undersøkt 12 uker etter at behandlingen startet, fortalte han at han fødte seg bedre og at han ikke lenger var svak i venstre side.

– Det er svært usannsynlig at jeg kommer til å se det samme igjen hos en annen pasient, sier Brown.